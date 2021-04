Life

"Άγριες Μέλισσες": Το μεγάλο φινάλε, οι 4 θάνατοι και ο τρίτος κύκλος

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για την πιο αγαπημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης!

Η επιτυχημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες» θα συνεχίσει να προβάλλεται και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ωστόσο το μεγάλο φινάλε του δεύτερου κύκλου θα κλείσει όλα τα ανοικτά μέτωπα και θα ολοκληρώσει την έως τώρα ιστορία, για να δώσει χώρο στη νέα υπόθεση του τρίτου κύκλου.

Σε αντίθεση με πέρυσι που η σειρά μεταδιδόταν έως και τον Ιούλιο λόγω της διακοπής των γυρισμάτων που έφερε το lockdown, οι «Άγριες Μέλισσες» φέτος θα μας αποχαιρετήσουν πιο νωρίς ελέω… Euro.

Το μεγάλο φινάλε θα μεταδοθεί στις αρχές Ιουνίου, ενώ οι εξελίξεις τον επόμενο ενάμιση μήνα θα είναι καταιγιστικές...

