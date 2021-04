Κοινωνία

Φυλακές Χανίων: βρέθηκε νεκρός ο διοικητής φρουράς

Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και η Αστυνομία και παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή.

Η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής ανακοίνωσε με θλίψη τον αιφνίδιο θάνατο του Γρηγόρη Χρυσού, Διοικητή της Εξωτερικής Φρουράς στο Κατάστημα Κράτησης Χανίων.

Ο Γρηγόρης Χρυσός, 58 ετών και πατέρας δύο ενήλικων παιδιών, βρέθηκε νεκρός εντός του αυτοκινήτου του και η πιθανή αιτία θανάτου είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Παρά το γεγονός ότι μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το τραγικό περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και η Αστυνομία και παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή.

Η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τον αδόκητο χαμό ενός άξιου στελέχους του Καταστήματος Κράτησης Χανίων. Ο Γρηγόρης ήταν αγαπητός στους συναδέλφους του και υπηρέτησε με συνέπεια και επαγγελματισμό στη θέση την οποία βρισκόταν. Ο ξαφνικός χαμός του μας συγκλόνισε όλους. Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, οι σκέψεις μας βρίσκονται μαζί τους».

