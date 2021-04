Κοινωνία

Lockdown: δίχως τέλος τα κορονοπάρτι στις πλατείες

Συνεχίζονται τα κορονοπάρτι σε πλατείες και πάρκα της Αθήνας αλλά και της περιφέρειας. Συνωστισμός και την Κυριακή στο Περιστέρι.

Ραντεβού στις πλατείες αλλά και σε κεντρικούς δρόμους έδωσαν και απόψε εκατοντάδες νέοι άνθρωποι σε περιοχές της Αθήνας, μετά και τα σαββατιάτικα πάρτι σε Κυψέλη, Περιστέρι αλλά και σε Πάτρα και Βόλο.

Στο Περιστέρι μετά τη δύση του ηλίου νέοι κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αιμίλιου Βεάκη και με τα ηχεία των αυτοκινήτων στη διαπασών χόρευαν και έπιναν παρά το ότι η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας μας χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά άτομα κυρίως νεαρής ηλικίας υπό τις μουσικές επιλογές επαγγελματία dj διασκέδασαν αδιαφορώντας για τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα ο κόσμος ήταν τόσο πολύς που οι δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι από τα αμάξια, ενώ ασθενοφόρο με ανοιχτούς φάρους αναγκάστηκε να κάνει όπισθεν και να βρει διαφορετικό δρόμο.

Ρουτίνα αποτελούν πλέον οι εικόνες των νέων της Πάτρας που διασκεδάζουν με δυνατή μουσική και χωρίς μέτρα προστασίας κάθε βράδυ…

Πολίτες όμως συνωστίζονται και κατά τις πρωινές ώρες, με το κέντρο της Αθήνας να αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολιτών για βόλτες και έρευνα αγορών, καθώς τα καταστήματα είναι κλειστά.

Προβληματισμός για τις "πλατείες"

Στην κυβέρνηση υπάρχει προβληματισμός για δυο λόγους: Ο ένας είναι κοινωνικός, με την έννοια ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι ο κόσμος εχει πιεστεί επι σχέδον 14 μήνες και κυρίως η νεολαία. Αυτό έρχεται να κουμπώσει με τον δεύτερο λόγο που είναι υγειονομικός.

Γιατί απλώς, εκφράζονται φόβοι ότι τώρα που φτάσαμε στην τελική ευθεία, υπάρχει μια μερίδα κόσμου που όχι απλώς δεν πειθαρχεί αλλά αρνείται πεισματικά να δεχτεί κάθε περιορισμό.

Η αστυνομία δεν παρεμβαίνει. Και δεν παρεμβαίνει γιατί ξέρει πως αν το κάνει θα υπάρξει κίνδυνος συμπλοκής. Ολα αυτά συμβαίνουν λίγο πρίν το άνοιγμα του τουρισμού αρχες Μαίου που ουδείς θέλει να διακινδυνεύσει εξαιτίας μιάς αυξημένης διασποράς.

Στο ερώτημα τι θα γίνει για το Πάσχα η απάντηση είναι «κράτα χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών».

