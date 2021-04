Κόσμος

Τέξας: πρώην βοηθός σερίφη ύποπτος για το “λουτρό αίματος”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον περασμένο Ιούνιο, είχε τεθεί σε διοικητική αργία αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού.

Η αστυνομία στην πόλη Όστιν, στην πολιτεία Τέξας, αναζητούσε χθες Κυριακή πρώην βοηθό σερίφη που θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα νωρίτερα χθες.

Το φονικό, που ακολούθησε σειρά mass shootings στις ΗΠΑ, είχε αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, που απέκλεισε όλη τη γειτονιά, όπου βρίσκεται πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο.

Η αρχές ήραν την εντολή στους κατοίκους να μείνουν εκεί όπου βρίσκονταν για την ασφάλειά τους το απόγευμα (τοπική ώρα), αφού συμπέραναν ότι επρόκειτο για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ενώ συνέχιζαν το ανθρωποκυνηγητό.

Ο Τζόζεφ Τσακόν, υπηρεσιακός αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, ανέφερε πως ο ύποπτος είναι ο Στίβεν Μπρόντερικ, 41 ετών, άλλοτε ντετέκτιβ στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Τράβις, που εδρεύει στην Όστιν, στην πολιτειακή πρωτεύουσα.

Τον Ιούνιο, τέθηκε σε διοικητική αργία αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, είχαν αναφέρει τότε τοπικά ΜΜΕ.

Δύο γυναίκες κι ένας άνδρας δολοφονήθηκαν λίγο πριν από το μεσημέρι, είπε ο κ. Τσακόν.

«Φαίνεται πως πρόκειται για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όλα τα θύματα ήταν γνωστά στον ύποπτο», ανέφερε ο κ. Τσακόν, προσθέτοντας ότι ο ύποπτος είναι «οπλισμένος και πολύ επικίνδυνος».

Ο κ. Τσακόν συμπλήρωσε ακόμη ότι η αστυνομία έκανε έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες έπειτα από ειδοποιήσεις που έλαβε αλλά δεν έχει ακόμη μπορέσει να εντοπίσει και να συλλάβει τον Στίβεν Μπρόντερικ.

Ειδήσεις σήμερα:

Self test: που είναι υποχρεωτικά από σήμερα

Νότια Αφρική: Φωτιά στο Κέιπ Τάουν - Καταστροφές σε πανεπιστήμιο

Καιρός: τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και αφρικανική σκόνη τη Δευτέρα