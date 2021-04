Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “στραβοπάτησε” κι έχασε έδαφος στην μάχη του τίτλου

Οι «μερένγκες» μετά την νίκη τους επί της Μπαρτσελόνα και την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, «σκόνταψαν» κόντρα στη συμπολίτισσα τους Χετάφε.

Σημαντικό έδαφος στη μάχη του τίτλου έχασε η Ρεάλ Μαδρίτης. Οκτώ ημέρες μετά την επικράτησή της στο Clasico επί της Μπαρτσελόνα και τέσσερις μετά την πρόκρισή της στους ημιτελικούς του Champions League, οι «μερένγκες» αυτή την φορά δεν μπόρεσαν να «νικήσουν» τις απουσίες τους και την Χετάφε, μένοντας στο 0-0 στο τοπικό ντέρμπι και στο -3 από την πρωτοπόρο, Ατλέτικο.

Εκτός των Βαράν, Ράμος, Σάντσο, Βαλβέρδε, Κασεμίρο, Λούκας Βάθκεθ, από την αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ απουσίαζαν και οι Κρόος, Μπενζεμά, προκειμένου να ξεκουραστούν.

Η είσοδος του πρώτου σκόρερ της «Βασίλισσας», Καρίμ Μπενζεμά στο 65΄ δεν έφερε... την άνοιξη για την ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, η οποία κινδυνεύει να βρεθεί στην 3η θέση, σε περίπτωση που η Μπαρτσελόνα επικρατήσει της Γρανάδα στις 29/04.

