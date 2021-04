Υγεία - Περιβάλλον

Λινού για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: ο εγκλεισμός θα έπρεπε να ήταν το τελευταίο μέτρο κι όχι το πρώτο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας δήλωσε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ότι δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα, το σωστό μήνυμα στους πολίτες.

Η καθηγήτρια επιδημιολογίας, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι ο εγκλεισμός των πολιτών θα έπρεπε να ήταν το τελευταίο μέτρο που θα επιβαλλόταν στους πολίτες αφού θα είχαμε λάβει όλα τα προηγούμενα κι όχι το πρώτο, όπως έγινε στη χώρα μας.

Η κυρία Λινού συμπλήρωσε επίσης, ότι δεν έχει δοθεί το σωστό μήνυμα στους πολίτες και θα πρέπει να αναζητήσουμε το σωστό, ακόμα και τώρα.

Συμπλήρωσε ότι η Εστίαση θα έπρεπε να έχει ανοίξει ήδη με τα σωστά μέτρα κι όπου αυτό έγινε τα κρούσματα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά αντίθετα μειώθηκαν αισθητά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχουμε κάνει ότι θα έπρεπε σε πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στα ΜΜΜ, όπου ο συνωστισμός είναι πολύ μεγάλος, ενώ για τα self test, είπε ότι είναι ένα θετικό μέτρο, αλλά δεν έχει προβλεφθεί ο ανάλογος μηχανισμός ιχνηλάτησης στην περίπτωση που αντοπιστεί κάποιο κρούσμα. Πρόσθεσε δε ότι η αξιοπιστία των self test είναι μειωμένη.

Σε ότι αφορά τις μετακινήσεις ενόψει του Πάσχα, είπε ότι κατά τη γνώμη της θα πρέπει να επιτραπούν, αλλά θα πρέπει αφενός να υπάρχει ένας σχεδιασμός για να μην συνωστιστούν όσοι μετακινηθούν με λεωφορεία, πλοία κι άλλα ΜΜΜ κι αφετέρου να βρούμε το σωστό μήνυμα για να μεταφέρουμε σε όσους μετακινηθούν, για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερθούν όταν θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

“YFSF - All Star”: Ο νικητής και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις (βίντεο)

Self test: που είναι υποχρεωτικά από σήμερα

Τέξας: πρώην βοηθός σερίφη ύποπτος για το “λουτρό αίματος”