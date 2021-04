Life

“Special Report”: Η υπόθεση Λιγνάδη στο “μικροσκόπιο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις με βασικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση με “πρωταγωνιστή” τον Δημήτρη Λιγνάδη.

Η ερευνητική εκπομπή του ΑΝΤ1 “Special Report” άνοιξε τον φάκελο της υπόθεσης Λιγνάδη, που απασχολεί όσο λίγες την κοινή γνώμη.

Το βράδυ της 26ης Φεβρουαρίου, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, εξήλθε από το γραφείο της 19ης τακτικής ανακρίτριας, η οποία είχε μόλις αποφασίσει την προφυλάκισή του. Τι οδήγησε στην εξέλιξη αυτή;

Ο Τάσος Τέλλογλου συνάντησε και συνομίλησε, αποκλειστικά, με έναν από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση, τον 25χρονο σήμερα Αλί, που κατήγγειλε ότι όταν ήταν ακόμη ανήλικος υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον άλλοτε ισχυρό άνδρα του ελληνικού θεάτρου.

Στην κάμερα της εκπομπής, μίλησαν ακόμη οι δικηγόροι Αλέξης Κούγιας, Γιάννης Βλάχος και Μαρία Κουρτέση, ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, αλλά και η Τζεφ Μοντάνα, διάσημο non-binary μοντέλο που διατηρούσε μακρόχρονη γνωριμία με τον Δημήτρη Λιγνάδη.

#SpecialReportGR

Facebook: SpecialReportGR

Twitter: SpecialReportGR

Instagram: specialreportgr

Ειδήσεις σήμερα:

“YFSF - All Star”: Ο νικητής και οι εντυπωσιακές εμφανίσεις (βίντεο)

Self test: που είναι υποχρεωτικά από σήμερα

Τέξας: πρώην βοηθός σερίφη ύποπτος για το “λουτρό αίματος”