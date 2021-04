Κόσμος

Μπλίνκεν για Αλ Κάιντα: Οι ΗΠΑ έχουν τα μέσα να αποτρέψουν την επανεμφάνισή της

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την απειλή της τρομοκρατίας και για την απόσυρση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν στη διάθεσή τους τα μέσα για να εμποδίσουν τρομοκρατική ενέργεια που θα μπορούσε να εξαπολυθεί από την επικράτεια του Αφγανιστάν, παρά την απόσυρση των στρατευμάτων τους ως την 11η Σεπτεμβρίου που αποφασίστηκε από τον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε την Κυριακή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα έχουμε τα μέσα εάν δούμε ότι υπάρχει αναζωπύρωση, επανεμφάνιση της τρομοκρατικής απειλής από το Αφγανιστάν. Θα είμαστε σε θέση να το διαπιστώσουμε αμέσως και να αναλάβουμε δράση», διαβεβαίωσε ο κ. Μπλίνκεν το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υπεραμύνθηκε της απόφασης που ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ο ένοικος του Λευκού Οίκου να αποσυρθούν τα εναπομείναντα στρατεύματα των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν μέχρι την 20ή επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το Αφγανιστάν αποτελούσε τότε βάση μετόπισθεν της Αλ Κάιντα για να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής επικράτειας, προτού εισβάλλουν στη χώρα οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους.

«Θα αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας και τα μέσα μας και θα διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αμυνθούμε σε περίπτωση επανεμφάνισης» της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, επέμεινε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Για τα στελέχη της κυβέρνησης Μπάιντεν, η απειλή της τρομοκρατίας έχει σήμερα διασκορπιστεί σε διάφορες τοποθεσίες του κόσμου και δεν είναι πλέον επικεντρωμένη στο Αφγανιστάν.

Σημειώνουν ακόμη πως οι Ταλιμπάν δεσμεύθηκαν να μην επιτρέψουν σε κινήματα εχθρικά προς τις ΗΠΑ να επανεγκατασταθούν στο Αφγανιστάν.

Ο Τζο Μπάιντεν ανήγγειλε την περασμένη Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ θα τερματίσουν τον πιο μακρόχρονο πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν. «Έχει έρθει η ώρα να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο χωρίς τέλος», είπε στη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο.

Για τον κ. Μπλίνκεν, οι ΗΠΑ καλούνται να αναπροσανατολίσουν τις ενέργειές τους και να προσαρμοστούν σε έναν κόσμο στον οποίο οι απειλές έχουν μεταβληθεί. «Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι πρέπει να κοιτάμε τον σημερινό κόσμο υπό το πρίσμα του 2021 και όχι του 2001», συνόψισε.

«Η απειλή της τρομοκρατίας έχει μεταφερθεί αλλού. Κι έχουμε άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα στην ατζέντα μας, όπως η σχέση μας με την Κίνα, η κλιματική αλλαγή, η πανδημία του νέου κορονοϊού. Σε αυτά πρέπει να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας και τους πόρους μας», πρόσθεσε.

Το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων ολοκληρώνεται πολύ αργότερα από την προθεσμία της 1ης Μαΐου που είχε συμπεριληφθεί στη συμφωνία την οποία υπέγραψαν η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και οι Ταλιμπάν τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην Πρόεδρος εκτίμησε χθες ότι η αποχώρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την αφγανική επικράτεια είναι «θαυμάσιο και θετικό πράγμα», ωστόσο στηλίτευσε το γεγονός ότι ο Δημοκρατικός διάδοχός του επέλεξε να ορίσει ως την προθεσμία για αυτό την 11η Σεπτεμβρίου.

«Από τη μια, μπορούσαμε και έπρεπε να αποχωρήσουμε νωρίτερα», το πολύ γύρω στην 1η Μαΐου, ανέφερε ο κ. Τραμπ σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα. Από την άλλη, πρόκειται για την επέτειο «ενός γεγονότος και ενός ορόσημου που ήταν πολύ λυπηρά για τη χώρα μας» και θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη «στο να θυμόμαστε» τα θύματα, έκρινε.

