Πατήσια: Σκότωσαν 90χρονο μέσα στο σπίτι του

Άγριο έγκλημα στα Πατήσια. Βασάνισαν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο για να τον ληστέψουν.

Τραγικό τέλος είχε ένας 90χρονος στα Πατήσια.

Άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι του και τον βασάνισαν μέχρι θανάτου για να τον ληστέψουν.

Ο άτυχος άντρας βρέθηκε νεκρός, δεμένος και φιμωμένος το απόγευμα της Κυριακής. Το σπίτι του ήταν αναστατωμένο, γεγονός που φανερώνει πως κάποιος έψαχνε να κλέψει.

Την έρευνα για το θάνατό του έχει αναλάβει το τμήμα Ανθρωποκτονιών.

