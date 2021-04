Υγεία - Περιβάλλον

Γκίκας για Πάσχα στο χωριό: Ξεχάστε τη μαζική έξοδο! (βίντεο)

Τι είπε ο Καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπ. Υγείας για τον κορονοϊό και τον συνωστισμό στις πλατείες.

«Ξεχάστε τη μαζική έξοδο το Πάσχα», τόνισε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο Καθηγητής Παθολογίας, Αχιλλέας Γκίκας, μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό.

Συνοψίζοντας την εκτίμησή του, εν όψει των συνεδριάσεων της Επιτροπής αυτήν την εβδομάδα, για τις εισηγήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις το επόμενο διάστημα, ο κ. Γκίκας είπε πως θα πρέπει να σκεφτόμαστε «το Πάσχα στη γειτονιά μας, όχι στο χωριό μας»

Εξηγώντας πως τα επιδημιολογικά δεδομένα επιβάλλουν προσεκτικά ανοίγματα, επεσήμανε πως στο Ισραήλ, όπου έχει εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού, στα σχολεία εξακολουθούν να υπάρχουν μέτρα, το λιανεμπόριο είναι ελεύθερο, αλλά όχι πλήρως η εστίαση.

Σχολιάζοντας τα φαινόμενα συνωστισμού νέων που παρατηρούνται σε πολλές πλατείες, ο κ. Γκίκας είπε πως είναι ένα θέμα που πρέπει κανείς να το δει με κατανόηση, ωστόσο οφείλουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Εκτίμησε δε, πως «μετά το Πάσχα θα αρχίσουμε να μιλάμε για περισσότερα κρούσματα».

Ερωτηθείς σχετικά με τον σάλο για τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, απάντησε με μία φράση που αποδίδεται στο Αϊνστάιν ότι «δύο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη ανοησία».

Υπογράμμισε πως «η διαδικασία λήψης των αποφάσεων γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η Επιτροπή συνεδριάζει, βάζει κάτω τα δεδομένα και ακολούθως εισηγείται. Η Πολιτεία είναι αυτή που αποφασίζει.»

Πάσχα στα σπίτια μας προέβλεψε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Λάρισας, Κώστας Γουργουλιάνης.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει σαφής γραμμή για το τι πρέπει να κάνουμε και οι αποφάσεις για το Πάσχα θα ληφθούν τελευταία στιγμή και δεν θα υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος για να προετοιμαστούν οι οικογένειες. «Ακολουθούμε το γνωστό ελληνικό “της τελευταίας στιγμής”». Επιπλέον, ο κ. Γουργουλιάνης, παρατήρησε ότι μέχρι στιγμής ότι “κάνουμε ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω”.

Τάχθηκε υπέρ της ανοιχτής εστίασης, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου θα μπορούν να τρώνε 4 άτομα στο ίδιο τραπέζι σε εξωτερικό χώρο. Θα μπορούσαμε, όπως εξήγησε να αξιοποιήσουμε και τα self tests αλλά και τα πιστοποιητικά εμβολιασμών, όπως οι ΗΠΑ. Σημείωσε δε, πως σε ένα κλειστό σπίτι με 20 άτομα, αν ένας νοσεί θα κολλήσουν οι 15. Αν όμως είναι σε ανοιχτό χώρο, τότε μπορεί να μην υπάρχει ο ίδιος αριθμός μετάδοσης αν τηρούνται οι μάσκες και οι αποστάσεις.

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας, υπογράμμισε πως πλέον νοσηλεύονται οικογένειες μέσα στα νοσοκομεία. «Το μάθημα αυτό δεν το πήραμε, δεν αλλάξαμε στρατηγική μπήκαμε σε λογική χαλάρωσης. Είδαμε πλατείες και πάρκα γεμάτες. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη στρατηγική».

Μιλώντας για τα εμβόλια, ο κ. Γουργουλιάνης, σημείωσε πώς πρέπει να γίνονται οι εμβολιασμοί ειδικότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εξήγησε ωστόσο, ότι υπάρχουν αρκετές δυσκολίες σε μεγαλύτερες ηλικίες όσον αφορά τη μετακίνηση τους. Επιπλέον, σημειώνει ότι στις μικρότερες ηλικίες θα μπορούσαν να μην κάνουν το εμβόλιο π.χ. της Johnson & Johnson, στις μεγαλύτερες ηλικίες που η νόσηση είναι πιο βαριά, πρέπει να γίνονται κανονικά.

Τέλος, όσον αφορά τις σχέσεις Κυβέρνησης-Επιτροπής ειδικών, ο κ. Γουργουλιάνης εκτίμησε ότι θα έπρεπε να είναι πιο διακριτοί οι ρόλοι τους. Ενώ, όπως είπε, η πανδημία ανέδειξε τα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία. Υπογράμμισε, πώς η επιτροπή εισηγείται και η Κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις και είτε τις εφαρμόζει είτε τις απορρίπτει.

