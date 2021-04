Αθλητικά

European Super League: έτοιμη να ξεκινήσει παρά τις αντιδράσεις

Η κοινή ανακοίνωση των 12 κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, που έριξε «βόμβα» στα θεμέλια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι αντιδράσεις από τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League έχουν ξεκινήσει, ωστόσο τα 12 ιδρυτικά μέλη δεν φαίνεται να προβληματίζονται από την ανακοίνωση της UEFA.

Στο πρωτάθλημα θα συμμετέχουν 20 ομάδες, ενώ οι σύλλογοι θα αγωνίζονται κανονικά στα πρωταθλήματά τους. Πρόεδρος της λίγκας θα είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Στην πρώτη τους ανακοίνωση μάλιστα τόνισαν ότι θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Δώδεκα από τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης συνήλθαν σήμερα για να ανακοινώσουν ότι συμφώνησαν στην ίδρυση νέας μεσοβδόμαδης διοργάνωσης, της Super League, η οποία θα διοικείται από τα ιδρυτικά μέλη της.

Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, Τσέλσι Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ και Τότεναμ εντάχθηκαν ως ιδρυτικά μέλη. Αναμένονται ακόμη 3 σύλλογοι να ενταχθούν πριν από την εναρκτήρια σεζόν, που αναμένεται να εκκινήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα καταστεί εφικτό.

Προχωρώντας, τα ιδρυτικά μέλη ανυπομονούν να κάνουν συζητήσεις με την UEFA και τη FIFA και να εργαστούν μαζί, σε συνεργασία, για να φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τη νέα λίγκα και για το ποδόσφαιρο εν γένει.

Ο σχηματισμός της Super League έρχεται σε έναν καιρό που η πανδημία επιτάχυνε την αστάθεια στο υπάρχουν οικονομικό ποδοσφαιρικό μοντέλο της Ευρώπης. Επιπροσθέτως, για αρκετά χρόνια, τα ιδρυτικά μέλη είχαν ως στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα και την ένταση των υπαρχουσών ευρωπαϊκών διοργανώσεων κάθε σεζόν, και της δημιουργίας ενός φορμάτ ώστε οι κορυφαίοι σύλλογοι και ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σε μόνιμη βάση.

Η πανδημία έδειξε ότι η στρατηγική και η εμπορική προσέγγιση απαιτούνται για να ενισχύσουν την αξία και να υποστηρίξουν για το καλό ολόκληρης της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής πυραμίδας. Τους πρόσφατους μήνες εκτεταμένοι διάλογοι έλαβαν χώρα στους μετόχους του ποδοσφαίρου, σχετικά με το μελλοντικό φορμάτ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τα ιδρυτικά μέλη πιστεύουν ότι οι λύσεις που προτάθηκαν σε αυτές τις συζητήσεις δεν λύνουν τα θεμελιώδη ζητήματα, μεταξύ των οποίων την ανάγκη για περισσότερα ποιοτικά παιχνίδια και επιπρόσθετες οικονομικές πηγές για όλη την ποδοσφαιρική πυραμίδα.

