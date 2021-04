Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Ψαλτοπούλου για λύματα Αττικής: Νέα αύξηση του ιικού φορτίου

Πριν από δέκα ημέρες παρουσίαζαν μείωση, ενώ πλέον έχουν αυξητική τάση, προειδοποιεί η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ.

Παρόλο που είναι εξωτερικοί χώροι, όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν τηρούνται τα μέτρα με τις μάσκες, αυξάνεται η πιθανότητα υπερμετάδοσης του κορονοϊού, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6” η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Παθολόγος - Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, σχολιάζοντας τα “κορονοπάρτι” του Σαββατοκύριακου.

«Η εικόνα που έχουμε ακόμα και τώρα είναι μικτή προς αρνητική, γιατί δεν έχουμε μπορέσει να κάμψουμε τους αριθμούς των νέων κρουσμάτων, οι οποίοι επιφέρουν μια μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας και το σύστημα υγείας που έχουμε δεν μπορεί να καλύψει από ένα σημείο και πέρα με τον σωστό τρόπο όλα αυτά τα κρούσματα και τις αθρόες εισαγωγές», τόνισε η κ. Ψαλτοπούλου. «Έχουμε σπάσει κάποια αρνητικά ρεκόρ που πρέπει να μας ενεργοποιήσουν», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα αρνητικό στοιχείο είναι ότι τα λύματα ειδικά στην Αττική, ενώ πήγαν να πέσουν πριν δέκα ημέρες, έχουν πλέον αυξητική τάση.

Συνέστησε υπομονή, ενώ για την Εστίαση είπε ότι πρέπει να γίνει σε εξωτερικούς χώρους όταν το επιστρέψει και ο καιρός.

