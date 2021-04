Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο θρίαμβος στο Μόντε Κάρλο, η στέψη και οι συγκινητικές δηλώσεις (βίντεο)

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" για τον θρίαμβο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Μόντε Κάρλο.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε στον τελικό του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 6-3, ολοκλήρωσε τους αγώνες του στο Πριγκιπάτο χωρίς να χάσει ούτε σετ και πήρε το τρόπαιο και 1.000 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο 23χρονος πρωταθλητής, μετά την ήττα από τον Ράφαελ Ναδάλ στο Rogers Cup 2018 και τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μαδρίτη το 2019, εκπλήρωσε έναν μεγάλο του στόχο με την κατάκτηση του πρώτου ATP 1000 στην καριέρα του.

"Είμαι τυχερός και ευλογημένος ως πατέρας και προπονητής του Στέφανου" δήλωσε ο πατέρας και προπονητής του Απόστολος Τσιτσιπάς και συμπλήρωσε πως ο "Στέφανος είναι ένα μεγάλο παιδί που μαθαίνει ακόμη τη ζωή, μαζί του κι εμείς.

Για τις "εκρήξεις" θυμού του κορυφαία Έλληνα τενίτσα ο κ. Απόστολος Τσιτσιπάς είπε "πως είναι μέρος του αθλήματος".

Τέλος μίλησε για το φλέγον ζήτημα των social media και της επιρροής που έχουν στη ζωή και την καριέρα ενός επαγγελματία αθλητή.

