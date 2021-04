Αθλητικά

European Super League: αντιδράσεις από Μακρόν, Τζόνσον και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αλυσιδωτές είναι οι αντιδράσεις για την δημιουργία μιας κλειστής λίγκας από 12 κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις σχετικά με τη δημιουργία της ευρωπαϊκής Super League από αρχηγούς κρατών και επικεφαλής κυβερνήσεων. Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του προέδρου της γαλλικής δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαιρέτησε την απόφαση των ομάδων της Ligue 1 να μην συμμετάσχουν στη δημιουργία της Super League.

«Η προεδρία της Γαλλίας χαιρετίζει τη θέση των γαλλικών ομάδων να μην αποδεχθούν να συμμετάσχουν στην European Super League η οποία απειλεί τις αρχές της αλληλεγγύης και του αθλητικού πνεύματος. Το γαλλικό κράτος θα υποστηρίξει όλα τα μέτρα που έλαβαν οι LFP, FFF, UEFA και FIFA για την προστασία της ακεραιότητας των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων», ανέφερε σχετικά η τοποθέτηση της γαλλικής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, Μπόρις Τζόνσον με ανάρτησή του στο Twitter σχολίασε, «Τα σχέδια για την European Super League θα είναι πολύ ζημιογόνα για το ποδόσφαιρο και στηρίζουμε τις διεθνείς ομοσπονδίες για ν' αναλάβουν δράση. Θα χτυπούσαν στην καρδιά του εγχώριου παιχνιδιού και θα ανησυχήσουν τους φιλάθλους σε όλη τη χώρα. Οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι πρέπει να απαντήσουν στους φιλάθλους τους και στην ευρύτερη κοινότητα ποδοσφαίρου πριν να κάνουν περαιτέρω βήματα».

Τέλος και το τμήμα αθλητισμού του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ανέφερε σε ανακοίνωση του, «Η προτεινόμενη κλειστή διοργάνωση των πλούσιων ομάδων θα αποτελέσει μια προνομιούχο κάστα, έξω από τις δομές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το σχήμα αυτό ωφελεί μόνο τις πλούσιες ομάδες, τα κέρδη τους και όχι το ποδόσφαιρο και τους φιλάθλους».

