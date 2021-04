Αθλητικά

European Super League: η UEFA κλιμακώνει τις αντιδράσεις της

Μεταξύ άλλων, απειλεί με αποβολή συλλόγων από όλες τις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και αποκλεισμού ποδοσφαιριστών από τις εθνικές ομάδες.

Με την απειλή αποβολής συλλόγων από όλες τις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και αποκλεισμού ποδοσφαιριστών από τις εθνικές ομάδες, αντιδρά η UEFA στη συμφωνία δώδεκα ομάδων (έξι αγγλικών τριών ιταλικών και τριών ισπανικών) για τη δημιουργία μίας «κλειστής» ευρωπαϊκής Super League.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία καλεί σήμερα σε σύσκεψη ομοσπονδίες και λίγκες για να καθορίσουν την αντίδραση τους. Η εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου αναμένεται, σε αυτή τη σύσκεψη, να επισφραγίσει το σχέδιο για τη διεύρυνση του Champions League, το οποίο από το 2024 θα περιλαμβάνει 36 ομάδες.

Πρόθεση της σύσκεψης αυτής να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο κόντρα σε αυτή την κίνηση των ισχυρών ομάδων. UEFA και FIFA φαίνεται ότι έχουν δίπλα τους τις ομοσπονδίες και τις λίγκες των ευρωπαϊκών χωρών. Premier League, La Liga και Serie A είναι εκείνες που φαίνεται ότι τηρούν την πιο σκληρή στάση μέχρι τώρα θέτοντας τις ομάδες τους που θέλουν να μπουν στην European Super League προ της πόρτας της εξόδου.

