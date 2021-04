Κοινωνία

Πειραιάς: Νεκρός βρέθηκε άντρας δίπλα στον ΟΛΠ

Θρίλερ με εντοπισμού σορού στον Πειραιά.Τι λένε οι πρώτες πληφορορίες.

Νεκρός, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εντοπίστηκε 64χρονος, χθες το απόγευμα, από στελέχη της λιμενικής Αρχής, πλησίον του εκθεσιακού κέντρου του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (ΟΛΠ), στο λιμάνι του Πειραιά.

Ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τη σορό του άτυχα άνδρα την οποία μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο "ΑΤΤΙΚΟΝ". Από την οικεία λιμενική Αρχή που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικής εξέτασης στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

