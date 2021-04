Κηδεία Πρίγκιπα Φίλιππου: Τα δάκρυα της Βασίλισσας και η συνομιλία Χάρι-Ουίλιαμ (βίντεο)

Life

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον Πρίγκιπα Φίλιππο. Όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Πρίγκιπα Φίλιππου.

Παρουσία μόλις 30 ατόμων έγινε η κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου, αντί των 800 όπως συνηθίζεται, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίστηκε καταρρακωμένη στην κηδεία του συζύγου της, σκουπίζοντας τα δάκρυα από τα μάτια της. Αντιστοίχως και ο πρίγκιπας Κάρολος, ο μεγαλύτερος γιος του πρίγκιπα Φίλιππου και διάδοχος του θρόνου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, τόσο στην πομπή όσο και κατά τη διάρκεια της τελετής.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας άρχισαν να καταφθάνουν στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, λίγο πριν την καθορισμένη ώρα της κηδείας, με την Κέιτ Μίντλετον να ξεχωρίζει με το μαργαριταρένιο κολιέ, που ανήκει στην συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο Χάρι έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση σήμερα, μετά από διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, καθώς οι απομακρυσμένοι αδελφοί επανενώθηκαν στην κηδεία του παππού τους, Φιλίππου.

Οι πρίγκιπες δεν στάθηκαν δίπλα-δίπλα πίσω από το φέρετρο του Δούκα του Εδιμβούργου, καθώς περπατούσαν από το κάστρο στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, καθώς παρεμβαλλόταν ο ξάδερφός τους, Peter Phillips.

Κι ενώ θεωρείτο πως ανάμεσα στα δύο αδέρφια το κλίμα ήταν ψυχρό, μετά τη λήξη της τελετής ήρθαν κοντά.

Αισθητή, τέλος, ήταν η απουσία της Μέγκαν Μαρκλ, που δεν κατάφερε να παραστεί στην κηδεία, διότι, σύμφωνα με το παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο γιατρός της επέμεινε πως ίσως είναι επικίνδυνο για την εγκυμοσύνη της. Πάντως, η δούκισσα του Σάσεξ θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στον παππού του συζύγου της, πρίγκιπα Χάρι, στέλνοντας ένα στεφάνι και ένα χειρόγραφο σημείωμα.

