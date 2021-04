Πολιτική

Πελώνη για κορονοϊό: η επιτροπή των ειδικών δεν είναι χειραγωγούμενη

Τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος για την επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου, Δένδια – Τσαβούσογλου, αλλά και παλιότερες αναρτήσεις της για τις οποίες δέχθηκε έντονη κριτική.

«Η κυβέρνηση ακούει τους ειδικούς και παίρνει τις αποφάσεις της», υπογράμμισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη και πρόσθεσε πως πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση, «η επιτροπή λαμβάνει υπόψιν όλες τις παραμέτρους και αναζητούνται μικρές βαλβίδες εκτόνωσης. Γίνονται προσπάθειες επανεκκίνησης, για αυτό και έγινε η εισαγωγή του συμπληρωματικού εργαλείου των self test».

Η κυρία Πελώνη έδωσε απάντηση και στα όσα ακούγονται περί διάστασης απόψεων μεταξύ κυβέρνησης και επιτροπής. Όπως τόνισε, συχνά ακούγονται διαφορετικές απόψεις επιστημόνων στα μέσα ενημέρωσης, όμως δεν ανήκουν όλοι στην επιτροπή των ειδικών του υπουργείου Υγείας.

Σημείωσε δε, μιλώντας στο "Θέμα 104,6", πως όσοι ανήκουν στην επιτροπή θα έπρεπε να έχουν μια φωνή και αυτό, για να μη δημιουργείται σύγχυση στην κοινωνία που ήδη έχει μια εύλογη κόπωση. Η κυρία Πελώνη, επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι προσπαθεί μέσα από την επιτροπή να αφήσει εντυπώσεις, ενώ η επιτροπή είναι ο βραχίονας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις στην επιτροπή, όμως η κυβέρνηση λαμβάνει τις εισηγήσεις της πλειοψηφίας», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος. Σχολιάζοντας πρόσφατα δημοσιεύματα για τα πρακτικά της επιτροπής, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι η ίδια δεν τα έχει δει ωστόσο εκτιμά ότι γίνεται προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση ότι η επιτροπή είναι χειραγωγούμενη, κάτι που όπως υπογράμμισε δεν ισχύει.

Μιλώντας για την επεισοδιακή κοινή συνέντευξη τύπου Δένδια-Τσαβούσογλου ξεκαθάρισε ότι «προφανώς η εξωτερική πολιτική είναι μια».

«Ήταν σε απόλυτη συνεννόηση και σύμπλευση ο πρωθυπουργός και ο ΥΠΕΞ. Ήταν μια δύσκολη συζήτηση που είδαμε όλοι on camera», πρόσθεσε η κυρία Πελώνη.

Επιπλέον, όπως είπε, υπάρχουν διαφωνίες με τη Τουρκία, δεν τις κρύβουμε κάτω από το χαλί. Υπάρχει στόχος να αναζητηθούν προοπτικές ώστε να επιτευχθεί αποκλιμάκωση. Η κοινή γνώμη είδε τις θέσεις που προβάλλαμε εμείς και τα δικαιώματα μας, οι Τούρκοι τα δικά τους.

Τέλος, σχολιάζοντας την κριτική που της ασκήθηκε για παλαιότερες αναρτήσεις της στα social media, είπε, «Έχω απαντήσει ήδη σε αυτό για σχόλια που έγιναν πολλά χρόνια πριν με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Δεν ήμουν βουλευτής και δεν ήμουν πολιτικό στέλεχος. Είμαστε στο σήμερα. Είμαι πολύ περήφανη που συμμετέχω στην προσπάθεια που κάνει αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κρατήσει την χώρα όρθια. Σε μια κεντροδεξιά ανοικτή που πρεσβεύει ο πρωθυπουργός, δεν φοβάται τη διεύρυνση και την ανανέωση και είναι και αυτή που την έχει κάνει κυρίαρχη πολιτική δύναμη και παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη».

