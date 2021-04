Ζώδια

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Έρωτας και χρήμα στο προσκήνιο (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

Η εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα υπόσχεται αλλαγές και απρόβλεπτα γεγονότα τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο

Η Λίτσα Πατέρα παρουσίασε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό".

Η αστρολόγος της εκπομπής προέβλεψε απρόσμενους έρωτες και χρήματα, ωστόσο έκανε λόγο για εντάσεις στο τέλος του μήνα για όλο τον κόσμο.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις της Λίτσας Πατέρα για όλα τα ζώδια:

