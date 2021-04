Κόσμος

ΕΕ σε Ρωσία: ο Ναβάλνι πρέπει να λάβει ιατρική βοήθεια

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ασκούν πίεση στη Μόσχα, για την απελευθέρωση του 44χρονου επικριτή του Πούτιν.

Η Ρωσία πρέπει να επιτρέψει στον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή και η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη σύμφωνα με τους συμμάχους του, να έχει πρόσβαση στην κατάλληλη υγειονομική φροντίδα, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ άσκησαν πίεση για την απελευθέρωσή του.

Ο 44χρονος Ναβάλνι, εξέχων αντίπαλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου πως αρχίζει απεργία πείνας διαμαρτυρόμενος επειδή, όπως υποστηρίζει, η διεύθυνση της φυλακής αρνείται να του παράσχει επαρκή περίθαλψη για οξείς πόνους στο πόδι και την πλάτη.

«Καθιστούμε τις ρωσικές αρχές υπεύθυνες για την κατάσταση της υγείας του κ. Ναβάλνι», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ πριν από την τηλεδιάσκεψη των 27 υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, οι οποίοι χθες, Κυριακή, εξέδωσαν κοινή δήλωση προειδοποιώντας ότι η ζωή του Ναβάλνι κινδυνεύει.

Κορυφαίοι ευρωβουλευτές έκαναν επίσης δηλώσεις.

«Αναλάβετε τώρα δράση, αλλιώς το αίμα του κ. Ναβάλνι θα είναι για πάντα στα χέρια σας», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος ηγείται του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) που είναι το μεγαλύτερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις δήλωσε πως η ΕΕ, η οποία έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε Ρώσους τους οποιους θεωρεί υπεύθυνους για τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι, δήλωσε πως η ΕΕ θα πρέπει να ετοιμάσει μια ειδική ιατρική ομάδα.

Δύο σύμμαχοι του Ναβάλνι, οι Βλαντίμιρ Ασούρκοφ και Λεονίντ Βολκόφ, έγραψαν στους υπουργούς της ΕΕ ζητώντας τους να συζητήσουν για την υγεία του Ναβάλνι κατά την σημερινή συνεδρίασή τους, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Ρόιτερς. Ο Μπορέλ δήλωσε πως οι υπουργοί έλαβαν την επιστολή.

Στην επιστολή διατυπώνονται ανησυχίες παρόμοιες με εκείνες που είχε εκφράσει την Τρίτη η σύζυγος του Ναβάλνι, η Γιούλια, η οποία είχε δηλώσει, αφου τον επισκέφθηκε στη φυλακή, πως ο Ναβάλνι δυσκολεύεται να μιλήσει και έχει χάσει περισσότερο βάρος. «Η υγεία του Αλεξέι επιδεινώνεται σταθερά», υπογραμμίζεται στην επιστολή.

