Έγκλημα στο Κορωπί: πατέρας σκότωσε τον γιό του

Τον πυροβόλησε στην κοιλια και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο δράστης έχει συλληφθεί.

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχτηκε το πρωί της Δευτέρας στο Κορωπί.

Ένας πατέρας πυροβόλησε τον γιο του με καραμπίνα στην κοιλιά και τον τραυμάτισε θανάσιμα, στην αυλή του σπιτιού τους. Λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για το έγκλημα γύρω στις 10:15, όταν ένας άντρας πήρε τηλέφωνο στην Άμεση Δράση και είπε ότι ο 76χρονος πατέρας του, πυροβόλησε και σκότωσε τον 48χρονο γιό του και αδερφό του καλούντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας, η αιτία της λογομαχίες μεταξύ πατέρα και γιού, που οδήγησε στον θανάσιμο πυροβολισμό, ήταν τα χρόνια προβλήματα αλκοολισμού που αντιμετώπιζε το θύμα και τα οποία αποτελούσαν μόνιμη αιτία προστριβής μεταξύ τους.

