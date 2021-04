Κοινωνία

Έρρικα Πρεζεράκου: Το συγκινητικό μήνυμα της αδερφής της

Η μαμά της μικρής Αναστασίας, Ξένια, έκανε με αφορμή τα γενέθλιά της, μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Facebook.

Την ώρα που η 7χρονη Αναστασία, η ανιψιά της Έρρικας Πρεζεράκου δίνει την μεγαλύτερη μάχη της ζωής της καθώς έχει διαγνωσθεί με μια σπάνια και πολύ επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο, η μαμά της στέλνει ένα συγκλονιστικό μήνυμα, με αφορμή τα γενέθλιά της, «φοβερίζοντας» τον θάνατο.



Η μικρή Αναστασία νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Χιούστον των ΗΠΑ και έχει ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία της προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υγείας της.



«Σήμερα έχω τα γενέθλια μου γίνομαι 43 , όταν ήμουν μικρή μέχρι περίπου τα 26 μου βρισκόμουν συχνά πυκνά σε νοσοκομεία βλέπεις είχα έναν πατέρα ήρωα που πολεμούσε με την υγεία του 26 τουλάχιστον χρόνια είχα μια μητέρα που πάλεψε και νίκησε ευτυχώς τον καρκίνο, μέχρι τότε σαν παιδί έφηβη και μετά νέα κοπέλα είχα ζήσει πολύ μέσα στα νοσοκομεία, έβλεπα την οικογένεια μου συχνά στα νοσοκομεία να κλαίμε να γελάμε να τρώμε στα σκαλιά του λαϊκού νοσοκομείου, να προσπαθούμε να φέρουμε άγιο φως από το παρεκκλήσι στο δωμάτιο …



Από τότε μέχρι φέτος δεν ξαναπήγα ποτέ, ούτε απέξω δεν περνούσα από τα νοσοκομεία , ένιωθα ότι πρέπει να προσέξω να είμαι υγιής να μην το ξαναζήσω αυτό παση θυσία.



Ένιωθα ευάλωτη, φοβόμουν τα νοσοκομεία, νόμιζα ότι δεν θα άντεχα ούτε μια μέρα ακόμη εκεί..



Δεν είμαι ευάλωτη όμως τελικά, όπως νομιζα… 7 μήνες πολεμάω με όλους, ματώνω στους διαδρόμους, αγριεύω σε όποιον τολμήσει να μου πει ότι το παιδί μου δεν έχει ευκαιρία, δείχνω τα δόντια μου, δαγκώνω …



Δεν ξέρω τι θα γίνει πως μου τα έφερε έτσι η ζωή, πως με προετοίμασε αλλά είμαι έτοιμη θάνατε, σε κοιτάω στα μάτια. Θα πεθάνεις πρώτος…» έγραψε στην ανάρτησή της η Ξένια Πρεζεράκου.

