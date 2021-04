Κοινωνία

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα: Άνοιξαν οι πύλες εισόδου σε Νυμφαία και Προμαχώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα για rapid tests σε όσους εισέρχονται στη χώρα.

Το πολυπόθητο “άνοιγμα” των ελληνοβουλγαρικών συνόρων στη Θράκη, από τη συνοριακή διάβαση της Νυμφαίας-Μακάζα στην Κομοτηνή, είναι γεγονός. Έτσι, από σήμερα ξεκινά το πιλοτικό άνοιγμα, με χαμόγελα αισιοδοξίας.

Στον συνοριακό σταθμό βρίσκεται κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προκειμένου να γίνονται τα rapid tests σε όσους εισέρχονται στη χώρα, ενώ προϋπόθεση είναι να οι ταξιδιώτες από τη Βουλγαρία, να έχουν κάνει λίγες ώρες νωρίτερα μοριακό τεστ, το οποίο θα επιδεικνύουν και πρέπει να είναι αρνητικό.

Έτσι, τα χαμόγελα αισιοδοξίας παραμένουν, τόσο για τους επαγγελματίες στον κλάδο του τουρισμού, όσο όμως και από Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στη γειτονική χώρα.

Σημειώνεται πως από τον συνοριακό σταθμό διέρχονται ετησίως πάνω από 1,8 εκ. ΙΧ αυτοκίνητα, καθιστώντας τον τη δεύτερη πιο δυναμική πύλη εισόδου οδικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Πηγή: pameevro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στο Κορωπί: πατέρας σκότωσε τον γιό του

Γκίκας για Πάσχα στο χωριό: Ξεχάστε τη μαζική έξοδο! (βίντεο)

European Super League: αντιδράσεις από Μακρόν, Τζόνσον και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο