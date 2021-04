Life

“Η Φάρμα”: Εντάσεις, διασκεδαστικές στιγμές και μια επική μονομαχία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα και οι παίκτες – αγρότες τα έδωσαν όλα!

Η «Φάρμα» άνοιξε και πάλι τις πόρτες της στους τηλεθεατές την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Απριλίου.

Ο Σάκης Τανιμανίδης έδωσε το σύνθημα και οι παίκτες – αγρότες τα έδωσαν όλα!

Οι παίκτες πέρασαν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα με αγροτικές δουλειές, δύσκολες δοκιμασίες, συμμαχίες, κόντρες, συζητήσεις περί θεάτρου, ζήλειας, «προβάτων» και «λιονταριών».

Η εβδομάδα, όμως, είχε και χαλαρές, διασκεδαστικές στιγμές. Οι παίκτες παρουσίασαν, με πολύ κέφι, τη «ΦΑΡΜΑ, ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ!» χόρεψαν, τραγούδησαν και αποκάλυψαν και άλλες πλευρές της προσωπικότητάς τους.

Αρχηγός της εβδομάδας αναδείχθηκε η Ειρήνη Κολλιδά, η οποία επέλεξε ως Υπηρέτες την Κάτια Δέδε και τον Βασίλη Θεοδωρόπουλο. Μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι τηλεθεατές ψήφισαν ως δημοφιλέστερο παίκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου.

Η νέα Αποστολή των παικτών ήταν να φυτέψουν περιμετρικά του μποστανιού αρωματικά και θεραπευτικά φυτά και να φτιάξουν ένα θερμοκήπιο. Οι παίκτες την ολοκλήρωσαν με επιτυχία και ο Επιστάτης τους έδωσε το Έπαθλο που ήταν 4 κότες και 1 κόκορας. Ωστόσο, οι παίκτες είχαν και έξτρα έπαθλο ένα… γαλακτομπούρεκο που τους γλύκανε και τους έκανε να χαρούν σαν μικρά παιδιά!

Η Μονομαχία Αποχώρησης δόθηκε μεταξύ του Βασίλη Θεοδωρόπουλου και του Μιχάλη Ιατρόπουλου, ο οποίος συγκέντρωσε τους λιγότερους πόντους στα 3 Αγωνίσματα (δεν χρειάστηκε να γίνουν το 4ο και το 5ο) και βρέθηκε εκτός «Φάρμας».

Και αυτή την εβδομάδα, οι παίκτες θα αγωνιστούν όχι μόνο για την επιβίωσή τους και το Έπαθλο, αλλά και για την παραμονή τους στο παιχνίδι. Όλοι θα αναμετρηθούν με τις αντοχές τους και θα ξεπεράσουν τα όριά τους. Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν με επιτυχία τις δύσκολες δοκιμασίες; Ποιος θα αποχωρήσει;

Ποιος θα φτάσει μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας; Ποιος θα ανακηρυχθεί «Αγρότης της χρονιάς» και θα κερδίσει διπλό έπαθλο: 50.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο PEUGEOT 2008.

Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη για να κερδίσει την ασυλία της εβδομάδας

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης; Ποιος σου έχει προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον;

Μπες στο παρακάτω link και δώσε την ψήφο σου: https://www.antenna.gr/farma/voting

Η ψηφοφορία δεν έχει σχέση με την αποχώρηση από το παιχνίδι, η οποία γίνεται μέσα από αγωνιστική διαδικασία.

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1

#HFarma

Facebook @FarmaGreece

Instagram @farma.greece

Twitter @FarmaGreece

Ειδήσεις σήμερα:

NOTAM: Ποιοι ταξιδιώτες θα έρχονται στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα

Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Έρωτας και χρήμα στο προσκήνιο (βίντεο)

European Super League: αντιδράσεις από Μακρόν, Τζόνσον και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο