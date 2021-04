Αθλητικά

“Ο δρόμος προς του Euro”: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Το Euro 2020 έρχεται στον ΑΝΤ1 με πλούσιες συνεντεύξεις και μεγάλα αφιερώματα στα αστέρια της διοργάνωσης και στις 24 ομάδες.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «O ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕURO».

Από τo Σάββατο 24 Απριλίου και την Κυριακή 25 Απριλίου 2021, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 13.45, θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στον παλμό του επετειακού Euro 2020, που για πρώτη φορά θα μεταδοθεί αποκλειστικά από ένα ιδιωτικό κανάλι, τον ΑΝΤ1.

Μετά την αναβολή για έναν χρόνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Euro 2020 έρχεται στον ΑΝΤ1 με πλούσιες συνεντεύξεις και μεγάλα αφιερώματα στα αστέρια της διοργάνωσης και στις 24 ομάδες.

Στο στούντιο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Γιώργος Λιώρης θα φιλοξενούν μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα σας παρουσιάζουν όλα τα νέα για το κορυφαίο ραντεβού του καλοκαιριού, που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου από τη Ρώμη και θα ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου με τον μεγάλο τελικό στο Λονδίνο.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το Euro 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1. Μη χάσεις στιγμή!

Πρεμιέρα τo Σάββατο 24 Απριλίου 2021 στις 13.45!