Πελώνη: η Κυβέρνηση ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική

Τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος για την πορεία της πανδημίας, το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων.

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει σταθερά ότι ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική. Ενισχύει τις παλιές και δημιουργεί νέες συμμαχίες στην ευρύτερη γειτονιά μας», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, ξεκινώντας με αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Εργάζεται για την ειρήνη και επιδιώκει τη συνεργασία με γείτονες της χώρας. Κινείται με εθνική αυτοπεποίθηση, σύνεση και αποφασιστικότητα. Το απέδειξε τόσο με τη σθεναρή στάση που κράτησε στον Έβρο όσο και απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο από τον Μάιο και μετά», είπε η κυρία Πελώνη.

Και τόνισε στη συνέχεια, η Κυβέρνηση «ανέδειξε ταυτόχρονα την ευρωπαϊκή διάσταση της τουρκικής συμπεριφοράς επισημαίνοντας σε κάθε περίπτωση πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι και εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Και συνέδεσε με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη συμπεριφορά της Τουρκίας με την ευρωπαϊκή της προοπτική».

Όπως είπε η κυρία Πελώνη συνεχίζοντας την αναφορά της στα ελληνοτουρκικά, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέτρεψε τις τουρκικές προκλήσεις προς την Ελλάδα σε προκλήσεις εναντίον ολόκληρης της Ευρώπης και υπενθύμισε με τον πιο έμπρακτο τρόπο ότι ο δρόμος για μια θετική ευρωτουρκική ατζέντα περνά από την Αθήνα.

Η Ελλάδα -και το τόνισε πολλές φορές μέχρι σήμερα ο πρωθυπουργός - επιδιώκει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη γείτονα. Επιδιώκει προπάντων την εμπέδωση θετικού κλίματος που θα επιτρέψει τη μείωση των εντάσεων και την υιοθέτηση μιας θετικής ατζέντας. Κατέθεσε κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα 15 σημεία συνεργασίας, τα οποία έγιναν δεκτά από την τουρκική πλευρά, που πρόσθεσε κι άλλα και συμφωνήθηκε να εργαστούν για τα επόμενα βήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα προβάλλει με παρρησία τις θέσεις της και προσέρχεται με ειλικρίνεια και καλή πίστη στις συνομιλίες. Αξιώνει όμως σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, τις Διεθνείς Συνθήκες και τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογράμμισε.

Πανδημία

Αναφερόμενη στη συνέχεια στην επιδημιολογική κατάσταση η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «το επιδημιολογικό φορτίο εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο σε όλη την Επικράτεια και ιδιαίτερα στην Αττική, την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και Δυτική Ελλάδα. Διαπιστώνεται, ωστόσο, μια τάση σταδιακής, αλλά αργής αποκλιμάκωσης, που απεικονίζεται τόσο στο δείκτη θετικότητας όσο και στον δείκτη αναπαραγωγής του ιού, τον γνωστό RT.

«Βρισκόμαστε συνεπώς σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία και οφείλουμε όλοι να συνεισφέρουμε στην ανάσχεση της διασποράς. Η συνεχής επαγρύπνηση, η αποφυγή συναθροίσεων, η καθολική χρήση της μάσκας, ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων, αλλά και η προτίμηση εξωτερικών χώρων, αποτελούν στοιχειώδη μέτρα ατομικής και συλλογικής άμυνας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τα όπλα που έχουμε στη διάθεσή μας: Τα self test και τον εμβολιασμό», είπε.

Πρόσθεσε παράλληλα πως «από σήμερα έχει ξεκινήσει η δωρεάν- με επίδειξη του ΑΜΚΑ- διανομή των self test σε εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τους οποίους η χρήση είναι πλέον υποχρεωτική.

Πρόκειται για τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες καθαρισμού, τα κουρεία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, καθώς και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Όπως επίσης είναι και για τους εργαζόμενους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και στις υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους.

Όλοι υποχρεούνται να δηλώνουν το αποτέλεσμα στην ειδική πλατφόρμα άμεσα με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα, η οποία θα είναι εβδομάδα προσαρμογής, και για την οποία έχουν περιθώριο δήλωσης μέχρι την επόμενη Κυριακή 25 Απριλίου».

Εμβολιασμοί

Ειδικά για τους εμβολιασμούς η κυρία Πελώνη τόνισε ότι «την ίδια στιγμή -χάρη στην εξαιρετική προσπάθεια των υγειονομικών μας και την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας- συνεχίζεται με τρόπο υποδειγματικό και ρυθμούς ταχύτερους από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η “επιχείρηση Ελευθερία”.

Από την Παρασκευή άνοιξε η πλατφόρμα των ραντεβού για τους συμπολίτες μας ηλικίας 18-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου, ενώ από μεθαύριο Τετάρτη, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς και την ηλικιακή ομάδα 55-59 ετών. Το επόμενο Σάββατο 24 Απριλίου θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού και οι συμπολίτες μας ηλικίας 50-54 ετών».

Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Επίσης, για τη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων, η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε αναλυτικά ότι «αυτήν την εβδομάδα συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την κρατική αρωγή, με το οποίο θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, πρόσθετα μέτρα στήριξης για επιχειρήσεις και αγρότες. Συγκεκριμένα:

1ον. Παρατείνεται -και για το φορολογικό έτος 2020- η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., καθώς και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.

2ον. Θεσπίζεται αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ, ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα ή κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου.

3ον. Παρατείνεται και για τον Απρίλιο η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίου για τα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα.

4ον. Παρέχεται δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης άπαξ, εντός του 2021, με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες για τους οποίους γίνεται άρση ακινησίας του οχήματος.

Υπενθυμίζεται ότι για τον Απρίλιο εφαρμόζονται ακόμα μέτρα που αφορούν:

1ον.Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις τίθενται σε προσωρινή αναστολή. Θα δοθεί, επίσης δώρο Πάσχα επί της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανάλογα με την αναστολή εργασίας την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

2ον.Συμμετοχή πληττόμενων επιχειρήσεων στον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής -το μισό της οποίας είναι μη επιστρεπτέο- με αυξημένα κατώτατα ποσά.

-το μισό της οποίας είναι μη επιστρεπτέο- με αυξημένα κατώτατα ποσά. 3ον.Αναστολή της καταβολής ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβληθεί σε περιοριστικά μέτρα.

4ον.Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» που επιδοτεί για 8 μήνες την μηνιαία δόση των επιχειρηματικών δανείων, καλύπτοντας μέχρι και το 90% της δόσης των συνεπών δανειοληπτών και μέχρι το 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5ον. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και προβλέπει την επιδότηση ποσοστού των παγίων δαπανών τους που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020, και δεν έχουν καλυφθεί από τις ενισχύσεις που έχουν δοθεί έως σήμερα.

6ον.Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων κατά 30 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία, για προθεσμίες που λήγουν έως τις 30 Απριλίου.

7ον. Επέκταση του μέτρου «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως και τον Ιούνιο 2021 και δώρο Πάσχα επί της καταβαλλόμενης ενίσχυσης σε όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021.

8ον.Επιδότηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας έως και τον Ιούνιο 2021.

9ον. Παράταση δύο μηνών στα επιδόματα ανεργίας που έληξαν έως τέλη Μαρτίου.

10ον.Προετοιμάζεται νέα δράση, 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους. Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με έως 7% του ετήσιου τζίρου τους, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης στα 100.000 ευρώ ανά Α.Φ.Μ..

11. Εφαρμογή 8 προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης μέσω του ΟΑΕΔ, με επιδότηση του μισθού και ασφαλιστικών εισφορών που φτάνει έως και το 100%, καθώς και συνέχιση του προγράμματος για τη δημιουργία 100.00 νέων θέσεων εργασίας, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας:

Σήμερα το απόγευμα, ημέρα του Φιλελληνισμού και της Διεθνούς Αλληλεγγύης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης που διοργανώνει η Βουλή για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 και επιγράφεται «Αντικρίζοντας την Ελευθερία! Στη Βουλή των Ελλήνων δύο αιώνες μετά».

Αύριο Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας στην Ηλεία για να παρακολουθήσει μέρος της πολυεθνικής άσκησης «Ηνίοχος 2021».

Την Τετάρτη το πρωί θα υποδεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.