“Κορονοπάρτι” στις πλατείες: “Τρομάζει” ο συνωστισμός

Για τρίτο συνεχόμενο βράδυ, πολλοί νέοι αψήφησαν τα περιοριστικά μέτρα και ξεφάντωσαν στις πλατείες.​

Κάθε πλατεία και ένα κορονοπάτι. Από το Περιστέρι μέχρι τη Κυψέλη και τη Θεσσαλονίκη που στήθηκε σόου με φλόγες χθες το βράδυ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων.

Για τρίτο βράδυ εκατοντάδες νέοι αδιαφορώντας για τον κορονοϊό, και τους 5.500 ασθενείς που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, χωρίς μάσκες και καθόλου μέτρα προστασίας διασκεδάζουν μέχρι το πρωί.

Το μενού περιλαμβάνει χορό, μουσική από τα ηχεία των ΙΧ, ποτά και φτιαγμένα αυτοκίνητα που κάνουν drift στις πλατείες βάζοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των παρευρισκομένων.

Στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή εκατοντάδων ατόμων στο κτίριο της διοίκησης, μπροστά από το άγαλμα του Αριστοτέλη οι νέοι ξεφάντωσαν με άφθονο αλκοόλ.



Οι ειδικοί κοιτούν με τρόμο τις εικόνες αυτές και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών με αγανάκτηση.

Στην Πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτι για τρίτη ημέρα η αστυνομία απέτρεψε ένα ακόμη πάρτι.

Οι εντατικές στενάζουν και οι επιστήμονες είναι πλέον επιφυλακτικοί για τις μετακινήσεις εκτός νομού το Πάσχα.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του συνωστισμού στις πλατείες κάποιοι συζητούν το ενδεχόμενο πρόωρης επαναλειτουργίας της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους ως ένα ακόμη βήμα αποσυμπίεσης. Κάτι τέτοιο, πάντως, βρίσκει αντίθετους τους περισσότερους επιστήμονες.

Σε self-test θα υποβάλλονται υποχρεωτικά από σήμερα και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα οι εργαζόμενοι σε αρκετούς κλάδους.

Εάν δεν τηρηθεί το μέτρο θα επιβάλλονται πρόστιμα τόσο στους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όσο και στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

