“Άγριες Μέλισσες”: Η υπόθεση της τρίτης σεζόν, οι ρόλοι που τελειώνουν και οι νέες αφίξεις στο Διαφάνι (βίντεο)

Ο Λευτέρης Χαρίτος, ο σκηνοθέτης της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Το μεγάλο φινάλε για τον δεύτερο κύκλο. Τι θα δούμε την τρίτη σεζόν.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" βρέθηκε τη Δευτερά ο Λευτέρης Χαρίτος.

Ο σκηνοθέτης της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες», αναφέρθηκε στο φινάλε του δεύτερου κύκλου, στις αποχωρήσεις και τις νέες αφίξεις, αλλά και στην υπόθεση της τρίτης σεζόν που θα επικεντρωθεί στην περίοδο της Χούντας.

«Θα μπούμε λίγο σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά της ελληνικής ιστορίας, νομίζω σε δραματική σειρά δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα και σίγουρα δεν έχει γίνει σε μια σειρά με τέτοια αποδοχή. Νομίζω είναι μοναδική ευκαιρία να μιλήσουμε γι’ αυτά τα χρόνια, γιατί ο καθένας τα έχει στο μυαλό του με κάποιο τρόπο. Είναι σημαντικό να μιλήσουμε γι’ αυτή την εποχή σε αυτή τη σειρά σήμερα, το 2021», είπε ο Λευτέρης Χαρίτος για τον 3ο κύκλο στις "Άγριες Μέλισσες".

«Κάποιοι ρόλοι δεν θα συνεχιστούν, κάποιοι θα συνεχιστούν. Κάποια θανατικά θα συμβούν. Θα συνεχίσει πάντως αρκετό κομμάτι του βασικού καστ. Η ιστορία του Βόσκαρη τελειώνει σύντομα, κάναμε το γύρισμα την προηγούμενη εβδομάδα», αποκάλυψε ο σκηνοθέτης.

Πώς θα κλείσει ο δεύτερος κύκλος στις Άγριες Μέλισσες

«Θα δικαιωθούν οι ήρωες και θα δικαιωθεί και ο τηλεθεατής. Υπάρχει τέλος στην ιστορία. Ό,τι ανοίξαμε από την αρχή, θα το κλείσουμε. Όλο το φινάλε κατά μία έννοια είναι γύρω από τον Δούκα, γιατί είναι και ο βασικός μας «κακός»…», σημείωσε ο Λευτέρης Χαρίτος για τις Άγριες Μέλισσες και το μεγάλο φινάλε που θα δούμε αρχές Ιουνίου.

