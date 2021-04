Κοινωνία

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τραμ στην Καλλιρρόης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου οδηγού από το αυτοκίνητο.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Καλλιρρόης και Ηρακλέους στην Αθήνα στο οποίο συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο με το διερχόμενο τραμ.



Ο ηλικιωμένος οδηγός απεγκλωβίστηκε από το ΙΧ και διακομίστηκε τραυματισμένος (σύμφωνα με πληροφορίες) στο νοσοκομείο.





Σε εξέλιξη επιχείρηση #απεγκλωβισμού ηλικιωμένου από ΙΧΕ αυτοκίνητο, μετά από σύγκρουση με τραμ, στη συμβολή των οδών Καλλιρρόης και Ηρακλέους στην Αθήνα. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 19, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

“Κορονοπάρτι” στις πλατείες: “Τρομάζει” ο συνωστισμός

Έγκλημα στο Κορωπί: πατέρας σκότωσε τον γιό του

NOTAM: Ποιοι ταξιδιώτες θα έρχονται στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα