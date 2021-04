Αθλητικά

NBA: ο Μάικ Τζέιμς έκλεισε στους Νετς

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, έφυγε από τη Μόσχα και πλέον θα είναι συμπαίκτης των Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν και Καϊρί Ίρβινγκ.

Στο Μπρούκλιν και τους Νετς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μάικ Τζέιμς. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο, Τσέμα ντε Λούκας, ο παίκτης συμφώνησε με την ομάδα της Νέας Υόρκης, με την οποία θα παίξει μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση του Τζέιμς με τον προπονητή της ΤΣΣΚΑ, Δημήτρη Ιτούδη είχε κλονιστεί στην αναμέτρηση με την Ούνιξ Καζάν, μετά την οποία ο Τζέιμς τέθηκε εκτός ομάδας.

Ως εκ τούτου, αρκετές ομάδες πέρα από τον Ατλαντικό παρακολουθούσαν την περίπτωσή του, αλλά ο ίδιος επέλεξε να παίξει μαζί με την τριάδα των Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν και Καϊρί Ίρβινγκ.