Η Τέιλορ Σουίφτ κατέρριψε ρεκόρ των Beatles

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχαν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Beatles.

Η Τέιλορ Σουίφτ καταγράφει μεγάλη επιτυχία στα charts. Με την κυκλοφορία της εκ νέου ηχογράφησης του άλμπουμ της «Fearless» (Taylor’s Version), η Αμερικανίδα τραγουδίστρια κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχαν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι Beatles εδώ και 54 χρόνια.

Με την πρόσφατη κυκλοφορία της η Τέιλορ Σουίφτ έχει πλέον το τρίτο νούμερο 1 άλμπουμ στα βρετανικά charts μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο και κατέρριψε νέο ρεκόρ στη χώρα για την πιο γρήγορη συσσώρευση τριών νούμερο 1 άλμπουμ, σύμφωνα με την Official Charts Company.

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε με τα άλμπουμ «Folklore», που κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου και «Evermore» που κυκλοφόρησε στις 18 Δεκεμβρίου. Εντός 259 ημερών τρία άλμπουμ της έφθασαν στο νούμερο 1 του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι Beatles είχαν μέχρι τώρα το ρεκόρ τριών νούμερο 1 άλμπουμ εντός 364 ημερών με την κυκλοφορία τη χρονιά 1965-1966 των «Help!», «Rubber Soul» και «Revolver».

Το «Fearless» (Taylor’s Version) είναι το έβδομο νούμερο 1 άλμπουμ της τραγουδίστριας. Η αρχική έκδοση έφθασε στο νούμερο 5 το 2008.

