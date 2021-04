Life

Πρίγκιπας Φίλιππος: Φόρος Τιμής από τον Λίαμ Πέιν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λίαμ Πέιν μοιράστηκε έναν πίνακα που ζωγράφισε ο ίδιος και απεικονίζει τον Δούκα του Εδιμβούργου, Πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο Λίαμ Πέιν, (Liam Payne, Άγγλος τραγουδιστής και πρώην μέλος των One Direction), άφησε έκπληκτους τους θαυμαστές του καθώς μοιράστηκε έναν πίνακα που ζωγράφισε ο ίδιος και απεικονίζει τον Δούκα του Εδιμβούργου, Πρίγκιπα Φίλιππο.

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, τον δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει ήδη συγκεντρώσει τεράστια εκτίμηση από τους θαυμαστές του.

Στον πίνακα απεικονίζεται ο πρίγκιπας του Εδιμβούργου με στρατιωτική στολή που φέρει εντυπωσιακή συλλογή μεταλλίων και παρασήμων που του έχουν δοθεί.

«Αναπαυθείτε εν Ειρήνη, Πρίγκηπα Φίλιππε, "αφουγκραστείτε" την ζωή σας για την υπέροχη κληρονομιά που άφησε πίσω της», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο διάσημος τραγουδιστής. Οι θαυμαστές του σε ανταπόδοση της εκτίμησής τους και στην αποκάλυψη του μυστικού του ταλέντου σχολίασαν: «Είσαι τόσο ταλαντούχος Liam!».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής έδειξε την αγάπη του για την ζωγραφική. Μάλιστα η σελίδα του στο Instagram είναι γεμάτη με δικά του σκίτσα, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Star.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεγάλη Παρασκευή: Κορυφώνεται το Θείο Δράμα - Ημέρα πένθους για την Ορθοδοξία

Θεσσαλονίκη: Η μάχη με μια σπάνια πάθηση και η νίκη της 22χρονης Μαγδαλινής

Συναγερμός σε αεροσκάφος εν πτήσει