Κόσμος

Τουρκία: Χάος και συνωστισμός για ένα σακί πατάτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταινία-πρόκληση για τη Θράκη, παρουσιάζει ως “μάρτυραα του τουρκικού έθνους” τον Σαδίκ Αχμέτ.​

Του Τάκη Σφυρή

Για ένα σακί πατάτες δωρεάν... συνωστισμός και εξαθλίωση σε μία φτωχογειτονιά κοντά στη Σμύρνη στην Τουρκία.

Είναι το “δώρο” που υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Ερντογάν στους συμπατριώτες του για να αντιμετωπίσουν την κρίση στην οικονομία που... αιμορραγεί μήνες τώρα.

Οι ίδιοι άνθρωποι έχουν λαμβάνειν σε λίγες μέρες και 10 κιλά κρεμμύδια… για να χορτάσουν την πείνα τους.

Ευημερεί η Τουρκία, αλλά φταίνε οι άλλοι που δεν φαίνεται.

Ταινία-πρόκληση για τη Θράκη

Οι εχθροί της Τουρκίας όχι μόνο κατασκευάζονται από την κυβέρνηση, η δημόσια τηλεόραση επαυξάνει την σχετική προπαγάνδα.

Το κρατικό δίκτυο TRT ετοιμάζει ταινία για την ζωή του Σαδίκ Αχμέτ, του αλυτρωτικού Τούρκου πολιτικού στη Θράκη που είχε στόχο ζωής να “οικειοποιηθεί” το μουσουλμανικό στοιχείο της περιοχής περιγράφοντάς το ως Τούρκους της Δυτικής Θράκης.

Το διαφημιστικό τρέιλερ ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter ο επικεφαλής της κρατικής τηλεόρασης, Ιμπραήμ Ερέν. Εναντιώθηκε ο Δρ. Σαδικ στην καταπιεστική πολιτική της Ελλάδας, γράφει ο Ερέν. Ο αγώνας του Αχμέτ που φώτισε δρόμο δεν θα ξεχαστεί ποτέ, συμπληρώνει ο εκλεκτός του Προέδρου Ερντογάν δημοσιογράφος.

Η ταινία τον παρουσιάζει σαν Τούρκο “μεγαλομάρτυρα” που δεινοπάθησε, κατά το σενάριο, από ένα σκληρό απάνθρωπο και ανελεύθερο ελληνικό κράτος.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κορονοπάρτι” στις πλατείες: “Τρομάζει” ο συνωστισμός

Έγκλημα στο Κορωπί: πατέρας σκότωσε τον γιό του

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο θρίαμβος στο Μόντε Κάρλο, η στέψη και οι συγκινητικές δηλώσεις (βίντεο)