Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε καραντίνα

Τι έγραψε στο Twitter o αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Σε προληπτική καραντίνα βρίσκεται ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, όπως ενημέρωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο twitter, καθώς ενημερώθηκε ότι κατά το πρόσφατο ταξίδι του στην Ιταλία είχε έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

«Με την επιστροφή μου από την Ιταλία πληρορήθηκα ότι είχα έρθει εκεί σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid», αναφέρει. «Ως εκ τούτου βρίσκομαι σε κατ' οίκον περιορισμό. Όλες οι δραστηριότητες σε Ελλάδα και ΕΕ θα γίνουν αυτή την εβδομάδα μέσω τηλεδιασκέψεων. Μένουμε ασφαλείς, τηρούμε τα μέτρα».

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) April 19, 2021

