YFSF – Ματθίλδη Μαγγίρα: Εντυπωσίασε ως Αλέξια (βίντεο)

Η Ματθίλδη Μαγγίρα στο «Your Face Sounds Familiar» της Κυριακής, παρουσίασε μια απολαυστική Αλέξια.

Η ηθοποιός ενσάρκωσε με απόλυτη επιτυχία την Αλέξια και μάλιστα στο τέλος της βραδιάς την περίμενε μια έκπληξη αφού η Αλέξια εμφανίστηκε μέσω zoom.

Η ψηφοφορία του κοινού σε συνδυασμό με τη βαθμολογία της κριτικής επιτροπής ανέδειξε μεγάλη νικήτρια της βραδιάς την Ματθίλδη Μαγγίρα, η οποία στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, στον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμεΑ.





Τέλος, το buzzer έκανε και πάλι τα μαγικά του, αποφασίζοντας πως οι μεταμορφώσεις της επόμενης Κυριακής, 25 Απριλίου, θα είναι:

Θανάσης Αλευράς - Σαρμπέλ

Κρατερός Κατσούλης - Daler Mehndi

Ησαΐας Ματιάμπα - Λάκης Παπαδόπουλος

Ίαν Στρατής - Harry Styles

Μπέττυ Μαγγίρα - Ζωζώ Σαπουντζάκη

Ματθίλδη Μαγγίρα - Boy George

Κατερίνα Στικούδη - Billy Idol

Τάνια Μπρεάζου - Μαντώ