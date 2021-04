Οικονομία

Σταϊκούρας για Σάμο: Ταχύτερα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες

Τα ποσά που διατέθηκαν ή εξασφαλίστηκαν για τους πληγέντες από τις θεομηνίες παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών.

Σε αναλυτική ενημέρωση της Βουλής για τις αποζημιώσεις που έχουν κατευθυνθεί σε πληγέντες από τον "Ιανό" και από τον σεισμό στη Σάμο προχώρησε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κλείνοντας τη διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου για την κρατική αρωγή σε πληττόμενους από θεομηνίες, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Το σχετικό νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Τετάρτη, ενώ, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα περιλαμβάνει νέα τροπολογία με διατάξεις σχετικές με τις φορολογικές δηλώσεις.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχει ήδη καταβληθεί το 20% για τις ζημιές. Συγκεκριμένα: Στην περίπτωση του “Ιανού”, έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις τριών περιφερειών, ποσό 6,7 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική ζημιά 33,4 εκατ. ευρώ. Επίσης στη Σάμο, όπου οι επιχειρήσεις επλήγησαν και από τον σεισμό, αλλά και από την πλημμύρα που ακολούθησε, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία παροχής του 20% της ζημιάς σε 265 επιχειρήσεις, και για ποσό 730.000 ευρώ, που αντιστοιχεί σε συνολική ζημιά 3,6 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών παρατήρησε ότι με το προϊσχύον καθεστώς, η εν λόγω επιχορήγηση δινόταν σε ποσοστό 30% της εκτιμηθείσας ζημιάς, μετά από 3 ή και περισσότερα έτη, ενώ πλέον, «η προκαταβολή 20% της ζημιάς της πληττόμενης επιχείρησης άρχισε να καταβάλλεται μέσα στις πρώτες εβδομάδες μετά την επέλευση της θεομηνίας». Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, αυτή της παροχής της προκαταβολής, άμεσα προχωρά και η δεύτερη, που είναι η παροχή και του υπολοίπου ποσοστού της επιχορήγησης, τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Αναλυτικά, μέχρι τώρα, για τον “Ιανό” διατέθηκαν ή εξασφαλίστηκαν:

Περισσότερα από 85 εκατ. ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας στο πλαίσιο των παραχωρήσεων, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

για έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης και προστασίας στο πλαίσιο των παραχωρήσεων, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 41,6 εκατ. ευρώ προς τους δήμους για άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης υποδομών και δικτύων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

προς τους δήμους για άμεση αντιμετώπιση των ζημιών και των αναγκών αποκατάστασης υποδομών και δικτύων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 89,5 εκατ. ευρώ προς τις περιφέρειες για τις αποκαταστάσεις υποδομών και δικτύων, μέσω των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

προς τις περιφέρειες για τις αποκαταστάσεις υποδομών και δικτύων, μέσω των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 23 εκατ. ευρώ προς τους δήμους για έργα άμεσης αντιμετώπισης ζημιών σε οδικά δίκτυα και υποδομές, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

προς τους δήμους για έργα άμεσης αντιμετώπισης ζημιών σε οδικά δίκτυα και υποδομές, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Περισσότερα από 140 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και αποκατάσταση μεγάλων έργων υποδομών και δικτύων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

για την κατασκευή και αποκατάσταση μεγάλων έργων υποδομών και δικτύων στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ έλαβαν 7.817 επιχειρήσεις από τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χωρίς να έχουν μείωση τζίρου, αλλά ως στήριξη λόγω "Ιανού", από το Υπουργείο Οικονομικών.

έλαβαν 7.817 επιχειρήσεις από τον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής χωρίς να έχουν μείωση τζίρου, αλλά ως στήριξη λόγω "Ιανού", από το Υπουργείο Οικονομικών. 38,1 εκατ. ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση προς 4.764 επιχειρήσεις, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

ως εφάπαξ ενίσχυση προς 4.764 επιχειρήσεις, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. 46,6 εκατ. ευρώ προς τον πρωτογενή τομέα για αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ μετά την οικονομική ενίσχυσή του από το Υπουργείο Οικονομικών.

προς τον πρωτογενή τομέα για αποζημιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου από τον ΕΛΓΑ μετά την οικονομική ενίσχυσή του από το Υπουργείο Οικονομικών. Περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ για αποκαταστάσεις των αρδευτικών δικτύων και υποδομών των ΤΟΕΒ, ώστε να μην εκτροχιαστεί ο παραγωγικός προγραμματισμός, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εσωτερικών, με πόρους του Υπουργείου Οικονομικών και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αντίστοιχα.

για αποκαταστάσεις των αρδευτικών δικτύων και υποδομών των ΤΟΕΒ, ώστε να μην εκτροχιαστεί ο παραγωγικός προγραμματισμός, μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Εσωτερικών, με πόρους του Υπουργείου Οικονομικών και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αντίστοιχα. 16,6 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

για αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. 27,7 εκατ. ευρώ ως εφάπαξ ενίσχυση προς 6.217 κατοικίες, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

ως εφάπαξ ενίσχυση προς 6.217 κατοικίες, μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. 43 εκατ. ευρώ, ως αρχική εκτίμηση, για την παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και για την επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης από τα αρμόδια Υπουργεία.

Προς τη σεισμόπληκτη Σάμο και την Ικαρία, έχουν διατεθεί ή δεσμευθεί:

10 εκατ. ευρώ προς την Περιφέρεια για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα, υποδομές και λιμένες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

προς την Περιφέρεια για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα, υποδομές και λιμένες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 7,2 εκατ. ευρώ προς τους δήμους Σάμου και Ικαρίας για τις πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα, καθώς και για την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

προς τους δήμους Σάμου και Ικαρίας για τις πρώτες αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα, καθώς και για την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Περίπου 1 εκατ. ευρώ προς τους δήμους Σάμου για προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες από την ΚΤΥΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και για αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

προς τους δήμους Σάμου για προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες από την ΚΤΥΠ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και για αντιμετώπιση προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2,5 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.

για αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των νοικοκυριών και για οικοσκευή, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Περίπου 100 εκατ. ευρώ , ως αρχική εκτίμηση, για την παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και για την επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης από τα αρμόδια Υπουργεία.

, ως αρχική εκτίμηση, για την παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, αλλά και για την επιδότηση ενοικίου και συγκατοίκησης από τα αρμόδια Υπουργεία. 1,1 εκατ. ευρώ για την προώθηση μέτρων άρσης ετοιμορροπίας για ιερούς ναούς και μνημεία μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, «παρακολουθούμε από κοντά τη διαδικασία στήριξης των περιοχών που έχουν πληγεί από θεομηνίες, ενώ, όπου χρειαστεί, επεκτείνουμε την στήριξη και προβαίνουμε σε πρωτοβουλίες για να ανακουφίσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν».

Σύσκεψη για τον πρόσφατο παγετό

Αναφερόμενος στον πρόσφατο παγετό είπε ότι σήμερα, μετά από οδηγία του Πρωθυπουργού, πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκεψη του Υπουργείου Οικονομικών με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ, «για να δρομολογηθούν άμεσα τα επόμενα βήματα χαρτογράφησης, οριοθέτησης, αποτύπωσης, καταγραφής και αντιμετώπισης όλων των ζητημάτων που έχουν προκύψει».

Τροπολογία για τις φορολογικές δηλώσεις

Τέλος, ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα τροπολογία στην οποία θα ενσωματωθούν φορολογικές διατάξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τις φορολογικές δηλώσεις, εν όψει και της εκκίνησης της υποβολής τους μετά το Πάσχα.

