Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Να ανοίξει ελεγχόμενα η εστίαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Η κυβέρνηση έχει χάσει την αξιοπιστία της και οι πολίτες την υπομονή τους", τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Το άνοιγμα της εστίασης ελεγχόμενα και με πρωτόκολλα σε εξωτερικούς χώρους ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, εγκαλώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη που συνεχίζει το πιο μακρόχρονο και αποτυχημένο lockdown της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, η αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση έχει προκαλέσει:

την κόπωση από την αποτυχημένη στρατηγική που εφαρμόζεται εδώ και έξι μήνες ενώ το ΕΣΥ παραμένει υπό κατάρρευση και τα κρούσματα εκτός ελέγχου,

τις καθημερινές αντιφάσεις της κυβέρνησης,

τις πολιτικές αποφάσεις τις οποίες στη συνέχεια καλείται να επικυρώσει η Επιτροπή

και την πλειοδοσία υπουργών στα τηλεπαράθυρα, ερήμην των επιστημόνων, για το ποιος θα ανοίξει περισσότερες δραστηριότητες,

Η κυβέρνηση έχει χάσει πλήρως την αξιοπιστία της και οι πολίτες την υπομονή τους υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται ότι από τη μία συνεχίζει προσχηματικά ένα αποτυχημένο ιδιότυπο lockdown την ώρα που οι πολίτες συνεχίζουν να στοιβάζονται κάθε μέρα στα ΜΜΜ, στους μαζικούς χώρους εργασίας και από την άλλη προσπαθεί να πείσει πως ο μοναδικός υπαρκτός κίνδυνος για την πανδημία είναι ο συνωστισμός σε πλατείες και δημόσιους χώρους.

Η κυβέρνηση οφείλει να δράσει. Να σταματήσει να στοχοποιεί τους πολίτες. Να σταματήσει τον παραλογισμό που οδηγεί τη χώρα στη διάλυση.

Καλούμε επιτέλους τον κ. Μητσοτάκη να πάρει μέτρα για τις πραγματικές εστίες υπερμετάδοσης και να προχωρήσει παράλληλα σε ένα ελεγχόμενο άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Να εφαρμοστούν κανόνες ασφάλειας που θα επιτρέψουν το αυτονόητο: την κοινωνική ζωή με όρους σεβασμού και διασφάλισης της υγειονομικής σταθερότητας της χώρας, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Αττικόν”: Καταγγελία για εισβολή αρνητών στο νοσοκομείο

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα δοθεί και σε ποιους

NASA – Ingenuity: Ιστορική πτήση στον Άρη (εικόνες)