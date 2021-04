Κοινωνία

Φορούσε κράνος μοτοσικλετιστή και έκανε ένοπλες ληστείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών. Αναζητείται ο συνεργός του.

Συνελήφθη, στις Αχαρνές, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 35χρονος Έλληνας για ληστείες κατά συρροή, κλοπή και παράβαση της Νομοθεσίας περί Όπλων και Εξαρτησιογόνων Ουσιών. Αναζητείται ο συνεργός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, από το Σεπτέμβριο του 2020 είχε διαπιστωθεί η εγκληματική δράση δύο ατόμων, η οποία εκτείνονταν σε ένοπλες ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Κολωνός, Άγιος Ιωάννης Ρέντη, Περιστέρι, Παλαιό Φάληρο, Νέος Κόσμος, Νέα Σμύρνη).

Για την εγκληματική τους δράση, εκτός του αναγκαίου οπλισμού (πιστόλι), είχαν προμηθευτεί και είδη απόκρυψης των χαρακτηριστικών τους όπως κράνος μοτοσικλετιστή, καπέλο τύπου τζόκεϊ και κουκούλες τύπου full face, καθώς και γάντια προκειμένου να μην αφήνουν τα ίχνη τους.

Όσον αφορά τη μεθοδολογία τους, σε ορισμένες περιπτώσεις ο ένας εκ των δραστών ανέμενε εξωτερικά του καταστήματος, ενώ ο έτερος, φορώντας κράνος μοτοσικλετιστή εισέρχονταν στο εσωτερικό και με την απειλή πιστολιού, ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και αφαιρούσε τα χρήματα.

Μάλιστα, σε δύο περιπτώσεις ο δράστης που εισήλθε στο κατάστημα, κατευθύνθηκε στο χρηματοκιβώτιο του καταστήματος και αποπειράθηκε να το παραβιάσει με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων.

Σε άλλες περιπτώσεις, στα καταστήματα μετέβαινε μόνο ο ένας εκ των δραστών, ο οποίος καλύπτοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ακινητοποιούσε με την απειλή πιστολιού τους υπαλλήλους, αφαιρώντας τα χρήματα από τα ταμεία. Κατά τη διάρκεια των ληστειών οι δράστες επεδείκνυαν χαρακτηριστική ψυχραιμία.

Για την προσέγγιση του κατάστημα-στόχου αλλά και για τη διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν δίκυκλες μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού. Σε κάποιες ληστείες χρησιμοποίησαν κλεμμένη μηχανή και κάποιες άλλες μηχανή από την οποία είχαν αφαιρέσει την πινακίδα κυκλοφορίας.

Από τις έρευνες σε συσχετιζόμενες με τον 35χρονο οικία και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια, μικροποσότητα κοκαΐνης και είδη ρουχισμού που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -9- περιπτώσεις ληστειών και -1- κλοπή μοτοσυκλέτας

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Αττικόν”: Καταγγελία για εισβολή αρνητών στο νοσοκομείο

Lockdown: Πρόστιμα για συναθροίσεις σε σπίτια και εξωτερικούς χώρους

YFSF – Ματθίλδη Μαγγίρα: Εντυπωσίασε ως Αλέξια (βίντεο)