Σημαντική ζημιά στην ΕΡΤ από το Μουντιάλ 2018

Νέα υπόθεση με “βαρύ” οικονομικό αντίκτυπο βρίσκεται στον… προθάλαμο του ελέγχου από την Δικαιοσύνη.

Ακόμη μια υπόθεση με «οσμή σκανδάλου», με πρωταγωνιστή τον Νίκο Παππά, φαίνεται ότι είναι καθ΄ οδόν προς την δικαστική διερεύνηση.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί καταγγελίες στις οποίες αναφέρεται ότι είχε γίνει πραγματικό πάρτι στην ΕΡΤ, κυρίως στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνουν πολλές παραγωγές, καθώς φαίνεται ότι είχαν διατεθεί ακόμα και διπλάσια ποσά ανά επεισόδιο, σε σχέση με την ιδιωτική τηλεόραση.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών όμως μπαίνουν και τα δικαιώματα αθλητικών διοργανώσεων, καθώς πολλά καταγγέλλονται και ακούγονται για ποσά που δαπανήθηκαν για τα δικαιώματα προβολής τους. Μάλιστα, γίνεται λόγος και για δράση μεσαζόντων ή ανθρώπων που λειτουργούσαν προς ίδιον όφελος. Φυσικά και σε αυτό το θέμα «φιγουράρει» το όνομα του Μανώλη Πετσίτη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση των δικαιωμάτων του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, του Μουντιάλ του 2018. Στον διαγωνισμό που είχε γίνει τότε υπήρξαν δυο γύροι. Η ΕΡΤ στον πρώτο γύρο είχε καταθέσει προσφορά περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως ήταν φυσικό, η FIFA ζήτησε επιπλέον προσφορές. Αυτό είναι σύνηθες σε μια προσπάθεια των διοργανωτών να πάρουν κάτι περισσότερο από την αρχική προσφορά.

Ωστόσο, προς έκπληξη ακόμη και των διοργανωτών, η ΕΡΤ στον δεύτερο γύρο πρόσφερε επιπλέον 43% (συνήθως δίνεται 4-7% περισσότερο) και έτσι η συνολική προσφορά έφτασε στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Κι επειδή η διοργανώτρια Αρχή εδρεύει στην Ελβετία, το ποσόν αυτό επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο 5%. Και τελικά η ΕΡΤ πλήρωσε 10.500.000 ευρώ. Ποσό που αντικειμενικά κρίνεται τουλάχιστον ως υπερβολικό.

Κι αυτό προκύπτει πέραν των άλλων και από το γεγονός ότι η ΕΡΤ είχε έσοδα κάτι λιγότερο από 6 εκατομμύρια ευρώ καθαρά. Μπήκε, δηλαδή, μέσα πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να είναι πιο απλό: η ΕΡΤ ζημιώθηκε πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εισαγγελικές Αρχές αναμένεται να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλες τις συμβάσεις και να διερευνήσουν γιατί, για ποιο λόγο και σε όφελος ποιων αποφασίστηκε να «ανεβεί» η ΕΡΤ 43% πάνω, σε ποσόν σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων στον δεύτερο γύρο της προσφοράς. Και πως ένα «φιλέτο» δικαιωμάτων που παντού φέρνει κέρδη, οδήγησε την ΕΡΤ σε ζημιές 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και αν συνυπολογιστούν και τα κόστη παραγωγής και μεταδόσεων, οι ζημιές ήταν σχεδόν 5,5 εκατομμύρια ευρώ.





