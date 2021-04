Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Το εμβόλιο Johnson & Johnson είναι 85% αποτελεσματικό

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του εμβολίου της Johnson & Johnson και για ποιο λόγο οδηγηθήκαμε σε αναστολή χορήγησής του.

Για το εμβόλιο της Johnson & Johnson με αφορμή την αναστολή χορήγησής του μετά από περιστατικά θρομβώσεων μίλησε η η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν ανακοινωθεί 1607 νέα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα και νέο ρεκόρ διασωληνωμένων.

Όπως είπε η αναστολή χορήγησής του εμβολίου Johnson & Johnson γίνεται για λεπτομερή διερεύνηση των περιπτώσεων θρομβώσεων, όπου σύμφωνα με τον FDΑ καταγράφηκαν περιπτώσεις θρομβώσεων σε γυναίκες.

Ανέφερε ότι στην Αμερική εξετάζονται έξι περιπτώσεις θρομβώσεων σε σύνολο περίπου 7 εκατ. εμβολιασμών.

Η κ. Θεοδωρίδου τόνισε ότι το εμβόλιο έχει πολλά πλεονεκτήματα, τονίζοντας πως εμβόλια με ιογενή φορέα είναι πιο ανθεκτικά, είναι πρακτικότερα και εύκολο να μεταφερθούν. Ωστόσο, όπως είπε το κυριότερο είναι ότι ειναι μονοδοσικό.

"Μετά από 14 ημέρες αρχίζει να ενεργεί και η αποτελεσματικότητα εκδηλώνεται μετά από 28 ημέρες και είναι της τάξεως του 85%. Μετά από 49 ημέρες, προστατεύει πλήρως και από τη νόσηση και από τον θάνατο.Η αποτελεσματικότητά του είναι παρόμοια και στις μεταλλάξεις. Θα πρπεπει λοιπόν να περιμένουμε λίγες ημέρες, για να αποφανθούν οι Οργανισμοί", σημείωσε η κ. Θεοδωρίδου.

«Παρά το γεγονός της μεγάλης αναστάτωσης που έχει επιφέρει η αναστολή, θα πρέπει να εστιάσουμε στη θετική πλευρά, που είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων ελέγχου», είπε και συνέστησε υπομονή μέχρι τη γνωμοδότηση των ρυθμιστικών αρχών.

Η κ. Θεοδωρίδου αναφέρθηκε, επίσης, στην επικαιροποίηση των οδηγιών για τις εγκύους και τον θηλασμό.

