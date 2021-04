Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 50 - 59

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ηλικιακη ομάδα ακολουθεί, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού για τις ηλικιακές ομάδες 55-59, αλλά και 50-54 ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης, για τον εμβολιασμό ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε στις 21 Απριλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού της ηλικιακής ομάδας 55-59 και στις 24 Απριλίου για την ηλικιακή ομάδα 50-54.

Παράλληλα, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως ήδη στην Ελλάδα έγιναν 2.530.000 εμβολιασμοί με έστω μία δόση (ποσοστό 16,75%), ενώ 777.000 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις, ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 7,35%.

Σχετικά με τις επόμενες παραδόσεις των εμβολίων είπε:

Η εταιρεία Pfizer θα παραδώσει 2.150.000 δόσεις τον Μάιο και 2.425.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Η Moderna θα παραδώσει 354.000 δόσεις τον Μάιο και 308.0000 δόσεις τον Ιούνιο.

Η Johnson & Johnson θα κάνει μια μικρή παράδοση εντός του Απριλίου, ήδη έχουμε παραλάβει 33.600 δόσεις, ενώ θα παραδώσει 300.000 δόσεις τον Μάριο και 960.000 δόσεις Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα το ενδεχόμενο άνοιγμα επιπλέον ηλικιακών ομάδων θα εξεταστεί μέσα στις επόμενες βδομάδες ανάλογα και την πορεία των εμβολιασμών.

Jonshon & Jonshon ο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι επί του παρόντος αναμένουμε τις αποφάσεις του EMA αλλά και της Εθνικής Επιτροπής των εμβολιασμών. Σε ότι αφορά το εμβόλιο τηςο κ. Θεμιστοκλέους ξεκαθάρισε ότι επί του παρόντος αναμένουμε τις αποφάσεις του EMA αλλά και της Εθνικής Επιτροπής των εμβολιασμών.