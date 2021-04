Οικονομία

Βεβαιωμένες οφειλές: Παράταση για την πληρωμή τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έως πότε παρατείνεται η προθεσμία καταβολής, με απόφαση του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης μέχρι 30-4-2021.

Η παράταση αναστολής, με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των συνθηκών που επικρατούν, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Επίσης έχει ήδη παραταθεί η καταβολή των ρυθμισμένων οφειλών του Απριλίου για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους, καθώς και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή. Η πληρωμή της δόσης αυτής θα προστεθεί στο τέλος της αρχικής ρύθμισης.





Ειδήσεις σήμερα:

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα δοθεί και σε ποιους

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 50 - 59

Σημαντική ζημιά στην ΕΡΤ από το Μουντιάλ 2018