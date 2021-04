Κοινωνία

Έγκλημα στο Κορωπί: “Σκότωσα τον γιo μου ελάτε να με συλλάβετε”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ο πατέρας έφτασε στο σημείο να σκοτώσει τον γιο του. Τι λένε γείτονες και συγγενείς. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ο άλλος γιος.

Μία οικογενειακή τραγωδία, αποκαλύφθηκε το πρωί στο Κορωπί, καθώς ένας 76χρονος σκότωσε τον γιο του και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα είχαν συχνά προστριβές, επειδή το θύμα αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ.

Ο 76χρονος κάλεσε τις αρχές και ενημέρωσε για την πράξη του και φέρεται να τους είπε «σκότωσα τον γιο μου. Ελάτε στην οδό Αναγνώστου 40, στο Κορωπί».

Οι αστυνομικοί, όταν έφθασαν στο σπίτι, βρήκαν τον 76χρονο με το κυνηγετικό όπλο δίπλα του. Ο γιος ήταν ήδη νεκρός με τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Ο 48χρονος είχε πάρει διαζύγιο και έμενε μαζί με τον πατέρα του. Δούλευε στο ξυλουργείο, αλλά τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Λέγεται, μάλιστα, ότι το τελευταίο διάστημα το θύμα αντιμετώπιζε και πρόβλημα με το αλκοόλ.

Το τελευταίο διάστημα είχαν προστριβές και σύμφωνα με πληροφορίες πριν από το φονικό λογομάχησαν έντονα για ακόμα μια φορά.

Ο 76χρονος συνελήφθη, ενώ κατάθεση έδωσε και ο μικρότερος γιος της οικογένειας, ο οποίος μίλησε στους αστυνομικούς για τα προβλήματα, που αντιμετώπιζαν το τελευταίο διάστημα.

Συγκλονισμένοι οι γείτονες

Συγκλονισμένοι από την στυγερή δολοφονία είναι οι κάτοικοι της γειτονιάς όπου διέμεναν δράστης και θύμα. Δεν γνώριζαν, όπως υποστηρίζουν, πως υπήρχαν διαπληκτισμοί και λογομαχίες μεταξύ των δυο αντρών και μάλιστα τονίζουν πως ο δράστης είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο παιδί του.

Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται ο μικρότερος αδελφός του θυματος που είδε μπροστά στα μάτια του τον πατέρα του να αρπάζει την καραμπίνα και να εκτελεί εν ψυχτώ τον αδελφό του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πειραιώς: Η Aστυνομία ζητά πληροφορίες

Κορονοϊός – “Αττικόν”: Καταγγελία για εισβολή αρνητών στο νοσοκομείο

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα δοθεί και σε ποιους