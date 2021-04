Κοινωνία

“Ανοίγουν στόματα” στην υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλος ένας μάρτυρας κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του πρώην υπουργού.

Φαίνεται πως ανοίγουν στόματα για την υπόθεση Βαλυράκη και νέος μάρτυρας μιλά για εγκληματική ενέργεια σε βάρος του πρώην υπουργού και όχι για δυστύχημα στη θάλασσα.

"Κυριολεκτικώς παντρεύει, εντός εισαγωγικών, τις καταθέσεις τις οποίες ισχυροποιούν τις θέσεις της οικογένειας, ότι επρόκειτο πραγματικά για μία εγκληματική πράξη την οποία σε μελλοντικό χρόνο θα εκτιμήσει ο αρμόδιος εισαγγελέας", επισημαίνει ο Γιάννης Παγορόπουλος, δικηγόρος οικογένειας Βαλυράκη

Ο άνδρας αυτός δήλωσε στην εκπομπή "Φως στο Τούνελ" ότι είδε δύο αλιείς να διαπληκτίζονται έντονα με το Σήφη Βαλυράκη εν μέσω θαλάσσης και ο ένας να τον χτυπά: "O πιο ψηλός που ήταν στη βάρκα δημιουργούσε το πρόβλημα. Αυτός πήρε το κοντάρι και τον χτύπησε. Δεν βρήκανε σε επαφή το ένα σκάφος με το άλλο. Με το κυμματισμό και με το χτύπημα πιθανόν να ζαλίστηκε και να έπεσε γιατί με τον κυμματισμό τον πολύ δεν είχε πέσει στη θάλασσα".

Πληροφορίες του ΑΝΤ1, από το Λιμενικό, πάντως, αναφέρουν πως το πρωί του Σαββάτου ο άνδρας κλήθηκε στο λιμεναρχείο της περιοχής και αρνήθηκε τα όσα λίγες ώρες νωρίτερα είχε εξιστορίσει υποστηρίζοντας μάλιστα πως δεν βρισκόταν καν στην Ερέτρια την ημέρα θανάτου του 78χρονου πολιτικού.

Με ερώτησή τους προς τους υπουργούς Ναυτιλίας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης, βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής ζητούν πλήρη διαλεύκανση του θανάτου του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ιερώνυμος: Συζήτηση για τη λειτουργία των Εκκλησιών το Πάσχα

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 50 - 59

Σημαντική ζημιά στην ΕΡΤ από το Μουντιάλ 2018