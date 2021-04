Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Το Πάσχα στο εξοχικό θέλει οργάνωση

Τι είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα, αλλά και τα μέτρα που δεν τηρούνται.

Για την πορεία της πανδημίας στην χώρα αλλά και το ενδεχόμενο να επιτραπούν οι μετακινήσεις εκτός νομού για το Πάσχα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος.

Όπως είπε ο κ. Εξαδάκτυλος, «το Πάσχα θα συζητηθεί για κατανόηση της ανάγκης όλων για αλλαγή, αλλά και με τη σκέψη στους 5.000 νοσηλευόμενους, τους διασωληνωμένους και στο ότι ο ιός δεν αντιλαμβάνεται τις δικές μας ανάγκες».

Ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος σημείωσε ότι «το Πάσχα στο εξοχικό είναι θετικό, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα οργανωθεί» και τόνισε πως «εμείς το προσεγγίζουμε επιστημονικά», ενώ υπογράμμισε ότι παρά τα μέτρα έχουμε συνωστισμούς.

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε πως «δεν είναι ασφαλές να αφήσουμε την προσπάθεια επειδή κουραστήκαμε» και ανέφερε πως «το μεγάλο ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε με ασφάλεια προς το καλοκαίρι».

