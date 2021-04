Αθλητικά

Ενόργανη γυμναστική: Στη Δικαιοσύνη οι καταγγελίες για βία και εκφοβισμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταγγελίες δεν προέρχονται μόνο από αθλητές και αθλήτριες, αλλά και από γονείς.

Είκοσι δύο αθλητές και αθλήτριες πριν από 10 περίπου μέρες άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου στον χώρο της ελληνικής γυμναστικής μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες για ένα περιβάλλον απόλυτης εξουσίας και εκφοβισμού, με βάναυσες προπονητικές μεθόδους.

Σήμερα ο δικηγόρος των αθλητών, βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, για να καταθέσει τα στοιχεία.

Στις καταγγελίες των 22 αθλητών ήρθαν να προστεθούν άλλες 13. Αθλητές, γονέις σπάνε τη σιωπή τους και αποκαλύπτουν το κοινό όπως λένε μυστικό, με τις καταγγελίες μέχρι στιγμής να φτάνουν τις 35.

"Αυξήθηκε ο αριθμός των καταγγελλόντων και δυστυχώς έχει αυξηθεί προς το επαχθέστερο, το περιεχόμενο των καταγγελιών", τονίζει ο Αλέξανδρος Αδαμίδης, δικηγόρος αθλητών.

"Δεν ζητάμε κάτι παραπάνω πέρα από την δικαίωση μας και τον αν πάει μπροστά η ενόργανη, έτσι όπως πρέπει, να φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουνε κάνει κακό", η Ρία Σοφρά, πρωταθλήτρια της ενόργανης.

Πλέον οι καταγγελίες παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ο δρόμος προς το Euro”: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 50 - 59

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πειραιώς: Η Aστυνομία ζητά πληροφορίες