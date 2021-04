Πολιτική

Τσελίκ για Δένδια: έκανε σαμποτάζ στις διαπραγματεύσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμπρηστικές δηλώσεις Τσελίκ, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα και την κόντρα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε εμπρηστικές δηλώσεις για τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα και την κόντρα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

"Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε τη χώρα μας με τον πιο ακραίο τρόπο. Δεν ήρθε για να διαπραγματευτεί, αλλά για να σαμποτάρει τις διαπραγματεύσεις", είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε δε ότι "όλος ο κόσμος είδε τη συμπεριφορά του. Επίσης, ο κόσμος είδε ποιος έχει θετική διάθεση και θέλει να διαπραγματευτεί".

Ο Τσελίκ κατέληξε λέγοντας: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε υπουργό να μιλά για την ΕΕ, όχι για τη χώρα του, όταν μιλά για την κυριαρχία της χώρας του".

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στο Κορωπί: “Σκότωσα τον γιo μου ελάτε να με συλλάβετε”

Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πειραιώς: Η Aστυνομία ζητά πληροφορίες

Κορονοϊός – “Αττικόν”: Καταγγελία για εισβολή αρνητών στο νοσοκομείο