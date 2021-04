Life

Πίνατ: η ιστορία του πρώτου πρωθυπουργικού σκύλου

Την ιστορία του Πίνατ αναζήτησε ο ΑΝΤ1 στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων, στην Ηλιούπολη.

Ο πιο πρόσφατος "ένοικος" του Μεγάρου Μαξίμου. Ο τετράποδος Πίνατ που έχει αποκλειστική πρόσβαση στο πρωθυπουργικό γραφείο "γνώρισε" τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων στην Ηλιούπολη.

«Μόλις ανοίγαμε την πόρτα ο Πίνατ πήδηξε στην αγκαλιά του. Ήταν να γίνει για να γίνει. Θεωρώ πως ο Πίνατ επέλεξε των πρωθυπουργό και όχι το αντίθετο», εκτιμά η Έμη Παπαγιανοπούλου, Υπεύθυνη Ζωοφιλικης Ένωσης Ηλιουπολής

Η πρωθυπουργική επίσκεψη, λένε οι υπεύθυνοι του καταφυγίου ήταν εξαιρετικά τιμητική για το έγο τους, αλλά και εξαιρετικά σημαδιακή για τον τρίχρονο Πίνατ

«Ήταν υιοθετημένος από μία οικογένεια που είχε πρόβλημα υγείας και μας τον εφεραν εδώ . Ήταν το τυχερό του να φύγει από εμάς και να πάει στο Μαξίμου», προσθέτει η κ. Παπαγιανοπούλου.

Ολοένα και περισσότερα τετράποδα φαίνεται πως βρίσκουν οικογένειες, καθώς οι υιοθεσίες τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί.

«Στην περίοδο της καραντίνας έγιναν περισσότερες υιοθεσίες και φοβόμασταν αν θα τα επιστρέψουν, δεν επέστρεψε κανένα. Δεν τους ενδιαφέρει η ράτσα», εξηγεί η Υπεύθυνη Ζωοφιλικης Ένωσης Ηλιουπολής.

Καθώς τα καταφύγια ζώων την περίοδο της καραντίνας έχουν πληγεί σοβαρά από πλευράς εσόδων, οι υπεύθυνοι στην Ηλιούπολη ελπίζουν οι βόλτες του Πίνατ στο ασπρόμαυρα δάπεδα του Μεγάρου Μαξίμου να εμπνεύσουν και άλλους επίδοξους φιλόζωους.

