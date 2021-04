Κοινωνία

Βιασμός στη Νέα Σμύρνη: ποινική δίωξη σε τρεις άνδρες

Τον απόλυτο εφιάλτη κατήγγειλε πως βίωσε μια 25χρονη στη Νέα Σμύρνη. Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων.

Τον χειρότερο εφιάλτη βίωσε μια 25χρονη στη Νέα Σμύρνη, όταν ένας 40χρονος καταγγέλεται ότι την βίασε παρουσία άλλων ατόμων, της ξύρισε το κεφάλι και της έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τα προσωπικά της έγγραφα.

Ο εφιάλτης για την καταγγέλλουσα ξεκίνησε, όταν ο αλλοδαπός την κάλεσε στο σπίτι του τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης. Λίγα λεπτά αργότερα ο άνδρας φέρεται ότι την ακινητοποίησε, της έδεσε τα χέρια με πλαστικές χειροπέδες και παρουσία των φίλων του την βίασε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις άνδρες, σε βάρος των οποίων η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για βιασμό με συμμετοχική δράση, όπως και δίωξη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Η δικογραφία διαβιβάστηκε σε ανακριτή.

Στη κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 65 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία και κατασχέθηκαν.

