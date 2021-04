Life

Έλλειψη αγάπης: Aυτή είναι η πραγματική αιτία που διαλύει τους γάμους

Πόσοι τολμούν να παραδεχτούν τη συγκεκριμένη αιτία διάλυσης του γάμου τους;

Και τελικά χωρίσατε. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ή μήπως για έναν συγκεκριμένο;

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το ΝCBI (Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών Βιοτεχνολογίας), οι λόγοι που οδηγούν στον διαζύγιο τα ζευγάρια ποικίλουν, με τους συχνούς καβγάδες να είναι στο νούμερο τρία και την απιστία να είναι στο νούμερο δύο.

Ποια είναι όμως η Νο1 αιτία;

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το 75% των παντρεμένων ζευγαριών που καταλήγουν στο διαζύγιο αναφέρουν ότι ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης.

